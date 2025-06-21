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    9越南大學生當詐團車手 法官痛批害人害己

    新竹地院將9名當詐騙集團車手的越南大學生判刑。（記者蔡彰盛攝）

    新竹地院將9名當詐騙集團車手的越南大學生判刑。（記者蔡彰盛攝）

    2025/06/21 08:00

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹檢警近年發現轄內有大批越南籍來台留學的大學生，當起詐騙集團車手牟利，新竹地院法官痛批他們不腳踏實地安穩念書打工，侵害的不僅是被害者個人財產法益，還包括被害者周遭生活的一切包含家庭關係、工作動力、身心健康等，依共同詐欺罪將9人判處5年半不等刑期，並於執行後驅逐出境。

    法官調查，9名被告中有7男2女，其中黃姓男子跟槃姓女子去年負責招攬越南籍6男1女大學生先後加入詐騙集團。

    7名越南大學生透過TELEGRAM通訊軟體聯繫擔任提款的車手，提領詐騙來的贓款交給黃功伶和槃氏惠這2個「車手頭」後，從中賺取每天新台幣2000元到7000元不等的報酬。期間黃男也會自行提領贓款再轉交給上手，從中賺取提領金額4％作為報酬。

    9名被告先由上游成員透過通訊軟體聯繫被害人，編造假投資、假購物、假租屋、假借款等情境，誘騙對方匯款到特定人頭帳戶後，再由7名大學生分別到新竹超商提領贓款。黃男和槃女收款後，統一在越南商店匯兌成越南盾，轉入詐團上游帳戶。

    法官審酌被告等9名外籍人士來台求學，卻不思腳踏實地安穩念書、打工，為求快速獲取財物，竟加入本案詐騙集團，其中被告黃功伶擔任車手頭，被告槃氏惠擔任收水，在犯罪組織內已非全然聽命行事之人，其等2人與本案詐騙集團上游成員聯繫較為密切、涉入詐欺犯罪程度頗深，惡性顯較其餘被告為高。

    至於其餘被告雖然位居本案詐騙集團最基層，所從事者亦為勞力性質的車手，但仍為詐欺犯罪組織所不可或缺，侵害的不僅是被害者個人財產法益，還包括被害者周遭生活的一切包含家庭關係、工作動力、身心健康等，乃至整體金融交易秩序、司法追訴負擔，都因此受有劇烈波及，最終反由社會大眾承擔集團詐欺案件之各項後續成本，在此背景下，自也不宜輕縱，否則其等僥倖之心態無從追訴，集團詐欺案件亦難有遏止的一天，最後依共同詐欺罪將9人判處5年半不等刑期，並於執行後驅逐出境。

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