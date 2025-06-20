6/20 大樂透、今彩539頭獎均摃龜 端午加碼未開出

6月20日開獎的第114000150期今彩539及第114000063期大樂透頭獎均摃龜。（本報合成）

2025/06/20 22:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕6月20日開獎的第114000150期今彩539及第114000063期大樂透頭獎均摃龜。大樂透端午加碼100萬元獎項未開出。

第114000063期大樂透中獎號碼「04、20、31、40、42、48，特別號：24」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共32注中獎，每注可得8萬5613元；肆獎共116注中獎，每注可得1萬5182元；伍獎共1918注中獎，每注可得2000元；陸獎共2891注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬9964注中獎，每注可得400元；普獎共3萬6172注中獎，每注可得400元。

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第114000063期49樂合彩中獎號碼為「04、20、31、40、42、48」。四合1注中獎，可得20萬元；三合共42注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1916注中獎，每注可得1250元。

第114000150期今彩539中獎號碼為「02、05、08、17、24」。頭獎摃龜；貳獎共245注中獎，每注可得2萬元；參獎共7182注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬0663注中獎，每注可得50元。

第114000150期39樂合彩中獎號碼為「02、05、08、17、24」。四合共開出3注，每注可得21萬2500元；三合共250注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3050注中獎，每注可得1500元。

第114000150期3星彩中獎號碼為「003」。壹獎共40注中獎，每注可得5000元。

第114000150期4星彩中獎號碼為「9366」。壹獎共22注中獎，每注可得5萬元。

大樂透端午加碼100萬獎項此次未開出，將於下期（6月24日）繼續加開。

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大樂透端午加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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