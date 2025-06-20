不想被你討厭！初夜過後卻愛別人 女大生告性侵因仍有「愛意」不成立

女大生與外籍同學發展曖昧後發生性行為，事後未交往反控對方性侵。法院認為她仍對男方有愛意，行為未違反意願，判無罪。（示意圖）

2025/06/20 22:57

〔記者王捷／台南報導〕台南女大生的初夜給了外籍生，事後雙方還有調情，但事後外籍生卻表示喜歡別人，女大生憤而提告性侵。台南地院認為，從證據看來，女大生單方面付出，反映糾結、壓抑的情感，但不是性侵，判處外籍生無罪。

在判決理由中，法官特別強調，現代男女關係的複雜，引述影視作品、俗諺，常會有口是心非、半推半就的情況，俗諺更有「生米煮成熟飯」、「床頭吵架床尾和」，讓熟人間的性行為認知，常處在同意與拒絕的模糊地帶，外人也很難判斷，如果只是單方面聲稱受害，沒有清楚的「明確反對」、實質證據補強，也很難構成性侵。

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女大學生與外籍生的關係，就是很好的案例，女大生主動邀外籍生一起當「室友」，兩人平時就有肢體接觸、親密互動，但外籍生仍有其他喜歡的人，兩人最後無法成為情侶，法官認為，女大生因為不能跟外籍生交往感到失落，事後控訴對方兩度性侵。

雖然女大生稱，男大生兩次性行為，都違反她的意願，但法官從日記、LINE對話與錄音中發現，女大生反覆透露對外籍生愛慕，甚至在性行為後仍說「沒辦法對你狠心」，並討論避孕藥與醫藥費分擔事宜，顯示她渴望維繫這段關係。

判決特別引用女方私下寫給被告的訊息：「當下也會有想法，我沒有覺得噁心，代表我其實是喜歡你的」，以及「我總會原諒，因為我也不想被你討厭」，法院認為這些內容反映複雜的情感狀態，而不是受到性侵害。

法院指出，若性行為當時雙方互動中未明示反對、也無外力壓迫，而事後單憑一方聲稱受害，卻無其他客觀補強證據支撐，難以認定是性侵，更何況女方自述的過程，對於如何脫衣服等細節含糊。

雖涉這件案子能看出女大生單方面付出、因深情受到創傷，但刑事審判須回到證據與構成要件，不能將情緒受傷視為犯罪成立的依據，在無法證明性交為違意狀態下，依無罪推定原則，判決被告無罪。

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