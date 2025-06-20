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    重大受虐兒少不再孤單 雄檢、犯保協會參訪「飛象家園」

    高雄地檢、犯保協會代表，今參訪位於民生醫院的飛象家園，了解受虐兒少的安置情形。（高雄市衛生局提供）

    高雄地檢、犯保協會代表，今參訪位於民生醫院的飛象家園，了解受虐兒少的安置情形。（高雄市衛生局提供）

    2025/06/20 21:01

    〔記者許麗娟／高雄報導〕為瞭解重大兒少受虐案件被害人安置情形，強化婦幼安全網，高雄地方檢察署、犯罪被害人保護協會高雄分會，今（20）日在高雄市衛生局及社會局陪同下，參訪高雄市立民生醫院附設住宿長照機構飛象及飛躍家園，並肯定團隊協助特殊兒少走出創傷。

    參訪代表今天實地走訪瞭解飛象及飛躍家園的各項設施，並聽取家園關於特殊兒少的照護流程、資源整合以及家庭重建成果的詳細簡報，也分享家園數個鼓舞人心的成功案例，包括成功被國外家庭收養、開啟嶄新生命的孩童，以及在家園專業協助下，成功返回原生家庭、重拾溫暖的兒少個案。

    民生醫院指出，飛象及飛躍家園的設立，跨領域融合教育、社政、警政、司法、衛生、醫療院所等專業資源，近年在兒虐重症與嚴重情緒障礙個案的照護方面累積了豐富的經驗，提供整合性的醫療復健計畫、心理輔導與社工支持，也為兒少營造一個穩定、安全的療癒環境，幫助他們逐步走出創傷，未來更期許這樣的照護模式能推廣至其他縣市，完善全國兒童權益照護與醫療福利。

    高雄市衛生局長黃志中說，參訪代表的肯定是對飛象家園及飛躍家園莫大的鼓舞，家園內的每一位工作人員都深知肩上的責任，會繼續秉持專業與愛心，為每一位入住的特殊兒少提供最優質的照護服務，幫助他們走出陰霾，重拾希望。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    高雄地檢、犯保協會代表參訪位於民生醫院的飛象家園，了解受虐兒少的安置情形。（高雄市衛生局提供）

    高雄地檢、犯保協會代表參訪位於民生醫院的飛象家園，了解受虐兒少的安置情形。（高雄市衛生局提供）

    高雄市立民生醫院附設飛象及飛躍家園，主要協助特殊兒少安置和走出創傷。（高雄市衛生局提供）

    高雄市立民生醫院附設飛象及飛躍家園，主要協助特殊兒少安置和走出創傷。（高雄市衛生局提供）

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