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    首頁　>　社會

    北市電動公車火燒車 全面清查電池系統10輛異常訊號

    大都會客運262電動公車火燒車，全面清查838輛電動公車電池系統，發現10輛出現異常訊號。（翻攝資料照）

    大都會客運262電動公車火燒車，全面清查838輛電動公車電池系統，發現10輛出現異常訊號。（翻攝資料照）

    2025/06/20 20:18

    〔中央社〕大都會客運一輛262路電動公車16日起火，台北市交通局要求業者全面檢查電動公車的電池系統，838輛中發現10輛出現異常訊號，其中7輛已排除疑慮，其餘3輛停派待修。

    一輛由華德動能出廠的262路公車16日晚間行經台北市敦化北路時突然起火燃燒，因駕駛長事先發覺儀表板亮警示燈，及時引導乘客疏散，無人傷亡，但事故車輛全毀。國家運輸安全調查委員會昨天認定此案屬重大公路事故，宣布成立專案小組調查。

    台北市交通局公共運輸處今天發布新聞稿表示，事發當天即要求大都會客運針對262路線同批20輛電動公車逐車檢查，均已排除疑慮並恢復營運，同時啟動全市其餘838輛電動巴士電池系統檢測及場站充電樁檢測。

    公運處指出，經業者回報，各場站充電樁均正常，而838輛電動公車中有10輛發現異常訊號，其中7輛詳細檢查後已排除疑慮並恢復營運，另外3輛仍停派待修。

    此外，公運處表示，業者與華德動能正進行與事故車輛同款的113輛電動公車專案檢查，主要針對高、低壓電池組及車端充電座3大電系項目，目前已完成83輛，其餘30輛預計22日檢查完畢，確保安全無虞才可投入營運。

    至於事故原因，公運處說明，初步推測與電池系統有關，但詳細原因還待消防局火災調查鑑定及運安會調查。

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