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    彰化縣7月15日城鎮韌性防空演習

    彰化將辦城鎮韌性防空演習，緊急救難包拿出來！（彰化縣警局提供）

    彰化將辦城鎮韌性防空演習，緊急救難包拿出來！（彰化縣警局提供）

    2025/06/20 20:08

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣將於7月15日舉辦「2025城鎮韌性（防空）演習」，下午1點30分發放「防空警報」，平面道路必須全面管制，人員在戶外要移往防空避難設施，車子也要靠邊停車，強化並提升「全民防衛韌性」。

    彰化縣警局表示，這次除了半小時的城鎮韌性（防空）演習以外，也將實施60分鐘「戰災搶救（災害救援）」、「急救站」傷患現場醫療處理及「救濟站」災民轉移收容等戰災救援演練。其中，「戰災搶救（災害救援）」演練地點在「彰濱工業區」，「急救站」傷患現場醫療處理、「救濟站」災民轉移收容，演練地點在「和美高中學生活動中心」。

    在防空演習的半小時，用路人如果從高速公路或是快速道路下交流道，就必須接受引導到靠邊停車，而民眾在避難演習前，除了隨手關閉「門窗、電源、水源及瓦斯」習慣，最好要隨身攜帶「個人緊急避難包」參與演練，也就是近來討論熱度最高的防災包，居安思危，一切做好最佳的準備。

    縣警局強調，民眾應該接受警方的指引來避難，經勸導後仍未配合者，將依違反民防法第25條，裁處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

    彰化將辦城鎮韌性防空演習，緊急救難包拿出來！（彰化縣警局提供）

    彰化將辦城鎮韌性防空演習，緊急救難包拿出來！（彰化縣警局提供）

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