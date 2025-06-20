原屋主哭哭!欠1萬8000元罰單祖厝被法拍 宜蘭分署撤銷拍賣法院判違法確定

基隆市民陳先生因積欠1.8萬元的交通違規罰單，導致3樓透天厝被行政執行署宜蘭分署查封、法拍。陳先生（中）曾在前台大法律系教授陳志龍（右）等人陪同下召開記者會，質疑行政程序有瑕疵。（資料照）

2025/06/20 20:06

〔記者楊國文／台北報導〕基隆市陳姓男子積欠交通罰鍰1萬8000元，祖厝被執行署查封拍賣，由林女以135萬多元拍得，陳男質疑超額拍賣違法，行政執行署宜蘭分署處分撤銷拍賣，還行文指示基隆市地政事務所撤銷林女已辦妥的所有權移轉登記，林女提行政訴訟，台北高等行政法院判原處分違法確定。

全案源於陳男積欠多筆交通違規罰鍰累計共1萬8000元，被移送行政執行，陳男位於基隆市中山區的房屋被宜蘭分署查封拍賣。林女2020年1月以135萬5400元標下房屋，繳款後，取得該不動產權利移轉證書，辦妥移轉登記。

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不過，陳男不滿欠繳1萬8千元，其房屋竟遭拍賣，質疑是超額拍賣、違法，違反公平合理原則，向宜蘭分署聲明異議，陳男還前往宜蘭分署下跪陳情，引起關注，監察院亦展開了解。

經宜蘭分署撤銷拍賣、撤銷塗銷查封登記，行文指示基隆市地政事務所撤銷林女已辦妥的所有權移轉登記，以及回復不動產的查封登記，辦理完成。林女不服處分，提起行政訴訟。

台北高等行政法院審理後，認定不動產拍賣程序已終結，宜蘭分署不得自行撤銷拍定，但宜蘭分署卻撤銷不動產拍定處分，命地政事務所撤銷林女辦妥的所有權移轉登記，已屬違法處分；另外，考量林女取房屋後，已與他人議定以210萬元出售房屋，有74萬4600元的損失，宜蘭分署應給付該筆損失給林女。宜蘭分署不服，提起上訴。

最高行政法院認為，拍賣程序終結後，拍定人（即林女）既已依法直接取得拍賣的不動產所有權，拍賣程序即終結，認定原處分違法，此部分駁回確定；另外，宜蘭分署執行不動產拍賣時，曾委託鑑價該房屋價值為187萬多元，林女主張有74萬4600元的損失，有查明必要，因此廢棄發回北高行審理查明。

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