苗栗素食餐廳低報員工薪資 負責人詐欺得利判刑5月

苗栗地院審理，認餐廳負責人邱姓男子犯詐欺得利罪，判處5個月徒刑，得易科罰金。（資料照）

2025/06/20 18:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗知名素食餐廳被檢舉低報員工薪資，檢警查出4名員工權益受損，餐廳同時因短繳勞保費、健保費及降低勞退金提繳金額而不法獲利共8萬多元。苗栗地院審理，認餐廳負責人邱姓男子犯詐欺得利罪，判處5個月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，邱男2019年6月起擔任餐廳負責人，明知雇主僱用勞工後，應依法規定如實申報員工實際薪資作為勞保、健保與勞退金提繳依據，卻於2019至2023年期間，分別低報4名員工薪資，致使他們權益受損，也影響勞保局、健保署對於保險管理、投保單位及薪資額申報之正確性。同時，餐廳因此也減少了勞保費、健保費及雇主勞退金提繳金額的支出，而不法獲利共8萬多元。

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邱男指稱，他接手餐廳營運時，當時沒有全面的進行檢查及審查，主觀上沒有要高薪低報，只是循著前負責人的模式，以多報少這方面員工都是知情的，也都沒有疑義，後來他請人資團隊來作全面的清查及盤點後，已經調整到適當的級距了，他是被糾正後才開始知道這件事情。

但法官調查相關證據後，認為並無足夠資料證明員工同意低報薪資，且即便有所謂合意，依現行法律規定，違反法令之協議亦屬無效。況邱男身為餐廳負責人，有義務依法實際薪資申報，不能以不知為由推卸責任，認邱男所辯，為卸責之詞，不足採信。

法官審酌此案低報薪資之期間橫跨數年，時間非短；惟念及邱男低報薪資與應申報薪資之金額差距非大，所獲取之不法利益尚非鉅額，且邱男前無犯罪科刑紀錄，案發後也已經如實繳納勞保局、健保局所命補繳金額，並接受行政裁罰，依犯詐欺得利罪，判處應執行刑期5個月，如易科罰金，以1千元折算1日。

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