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    他怨畫紅線沒被通知 遭開11張違停罰單 台南警回應了

    投書民眾表示，將車停在路邊時還未劃設紅線，幾天後卻被畫上紅線。（投書民眾提供）

    投書民眾表示，將車停在路邊時還未劃設紅線，幾天後卻被畫上紅線。（投書民眾提供）

    2025/06/20 18:18

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南一名男子投訴，他將車停放在新市區永就里一處路邊，停車當時該路段並未畫紅線，近期卻接連收到11張紅線違停罰單，抱怨事前未接到劃設紅線通知，又遭附近居民一再檢舉，向警方申訴還遭「冷處理」。

    新市區公所及警方表示，上月20日劃設紅線時，有通知車主移車，但車主一直未接電話也未現身移車，警方後續接獲民眾檢舉，才依法開單告發。

    投書媒體及在網路社群發文的民眾表示，他將車停放在路邊時，當地並未劃設紅線，近期卻接連收到11張紅線違停罰單，才知道停車地點已畫紅線，施工單位及警方未事先通知施工或驅離，紅線看起來也歪歪斜斜的，令他覺得十分冤枉與無奈。

    新市區公所表示，5月20日標線廠商劃設紅線時，曾請警方協助多次聯絡車主移車，但車主一直未接電話，施工單位只好先以滾輪手工畫線，日後待車主移走之後，再重新補畫線。

    善化警分局指出，該路線劃設紅線後，因接獲民眾檢舉，員警前往現場查看確認有違規行為後，依道路交通管理處罰條例開單告發，且違規停車可連續舉發，經查並非短時間內開出多張罰單，而是車主都未出面移車，員警才依法處理。另外也告知車主應向監理站提出申訴，並無所謂「冷處理」。分局也提醒用路人勿違規停車，以維用路安全。

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