10年前涉賄、停職還不夠 台鐵員工呂豐燐為一張床再涉貪

台鐵員工呂豐燐涉向廠商暗示索取沙發床，台南地檢署認定構成期約賄賂，依法起訴，示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

2025/06/20 18:10

〔記者王捷／台南報導〕台鐵員工呂豐燐10年前因工程驗收登載不實被判刑、休職6個月，沒想到十年後又被控，向廠商暗示想要沙發床，台南地檢署依期約賄賂罪起訴，台南地院今天程序庭，將核對檢辯雙方的證據，呂男對檢察官起訴事實坦承，對證據能力也沒有意見。

呂豐燐在2023年1月間，擔任台鐵新營號誌分駐所主任時，負責女性休息室修繕工程，與承包廠商蘇姓男子洽談工程事項時，主動提及缺沙發床，蘇男聽聞回應可以送，呂豐燐未拒絕，也沒有終止對話。檢方認定雙方已就職務上利益形成約定，構成貪污治罪條例立定的期約賄賂罪。

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雖然沙發床最終並未實際交付，但檢方強調，只要公務員於職務上與廠商達成對價默契，即使未收受財物，仍屬犯罪成立，依法提起公訴。

不過，呂豐燐早在2009年間就曾因辦理「號誌改善工程」時，與楊姓助理技術員明知工程未按圖施工，仍於驗收與結算文件中登載「相符」，遭檢方依登載不實與圖利罪起訴。

法院於2014年認定兩人行使公務員登載不實文書罪與業務侵占罪成立，判處呂豐燐1年10月、緩刑4年，並須向公庫支付15萬元；至於圖利罪部分，因無證據證明兩人圖得廠商不法利益，判決無罪。

除不實驗收外，呂豐燐還另涉擅自處分具殘值的廢電纜，未依規定解繳國庫，構成業務侵占。法院認為其無前科，且為首次承辦採購業務，尚未接受完整採購訓練，犯後態度尚可，給予緩刑。

案件確定後，公務員懲戒委員會於2015年裁定，呂豐燐違反誠實與清廉原則，休職6個月。懲戒書指出，他未依法辦理變更與驗收程序，導致契約履行與公款支出嚴重瑕疵，損及公務信譽。

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