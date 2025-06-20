74歲翁駕BMW iX疑暴衝 北市南京西路撞機車、腳踏車 1路人受傷

曾姓老翁駕駛的BMW iX失控連環撞。（記者劉慶侯翻攝）

2025/06/20 17:49

〔記者劉慶侯／台北報導〕74歲曾姓老翁今日下午3時左右，駕駛BMW iX電動車，行經北市大同區南京西路時，車輛準備起步卻突然暴衝，先衝撞1名路人，又開上人行道連撞路邊的12輛機車和4部腳踏車，造成66歲林婦右肩、腳部擦挫傷。

曾姓老翁在案發後，一度緊張驚嚇到無法言語，警方現場進行酒測值為零。經警方安撫，他緩過氣才說，當時車子停在路邊準備起步，但是不明原因往前衝。警方也將聯繫相關受損車主到案。

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警方表示，曾翁駕駛的BMW iX電動車，是新能源電動車，起步價就要348萬起跳，0至1百加速只要4.6秒。警方懷疑是曾翁對車輛性能不熟又未能操控好，以致肇禍。

警方調查，曾翁是20日下午3時許，開車行經北市大同區南京西路上，原本將車停放在路邊，但是準備起步時，車子突然向前猛衝，先撞到66歲的林姓婦人。

隨後，曾翁又直接往人行道衝去，連撞路邊的12台機車、4台腳踏車，警方事後到場對曾姓男子進行酒測，酒測值為0，行人右肩、腳部也擦挫傷，緊急送往台大治療。

曾姓老翁駕駛的BMW iX失控連環撞。（記者劉慶侯翻攝）

曾姓老翁駕駛的BMW iX失控連環撞。（記者劉慶侯翻攝）

曾姓老翁駕駛的BMW iX失控連環撞。（記者劉慶侯翻攝）

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