5億高中生墜樓亡 同婚配偶夏朝源與父親殺人罪不起訴確定

賴生（右）墜樓死亡後，賴母控告同性配偶夏朝源（左）及其父親殺人罪，台中高分檢今天駁回，不起訴確定。（記者張瑞楨翻攝）

2025/06/20 17:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕擁有5億房地產的賴姓高中生，2023年5月4日與代書助理夏朝源，到戶政事務所辦理同性結婚，一小時後於夏男住處墜樓死亡，賴母控告夏朝源及其父親殺人謀財（殺人罪）。台中地檢署認定賴生非他殺，將夏不起訴；高等檢察署台中分署（台中高分檢）發回續查，中檢再度不起訴；賴母仍不服而提出再議，台中高分檢今天（20日）駁回，夏朝源與父親殺人罪不起訴確定。

在上述刑事之外，賴母委託律師控告夏朝源圖謀遺產而與賴生假結婚，刑事部分，夏男依偽造文書罪判刑1年6月確定，他已於今年2月入獄服刑；至於民事部分，因換法官等因素延宕，台中地院審理近2年，本月（6月）18日宣判婚姻無效，如果未來判決確定，夏男無繼承分配賴生遺產權，精心佈局淪為一場空。

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另外，針對賴生的遺產繼承分配，尚未進入訴訟階段。

至於上述殺人罪，台中高分檢駁回的理由如下：台中高分檢辦理114年度（2025年）上聲議字第1626號，被告夏姓父子涉犯殺人罪嫌聲請再議一案，經審酌卷內全般事證，認台中地方檢察署檢察官偵查已臻完備，以再議為無理由，依刑事訴訟法第258條前段規定為駁回之處分。

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