為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    5億高中生墜樓亡 同婚配偶夏朝源與父親殺人罪不起訴確定

    賴生（右）墜樓死亡後，賴母控告同性配偶夏朝源（左）及其父親殺人罪，台中高分檢今天駁回，不起訴確定。（記者張瑞楨翻攝）

    賴生（右）墜樓死亡後，賴母控告同性配偶夏朝源（左）及其父親殺人罪，台中高分檢今天駁回，不起訴確定。（記者張瑞楨翻攝）

    2025/06/20 17:49

    〔記者張瑞楨／台中報導〕擁有5億房地產的賴姓高中生，2023年5月4日與代書助理夏朝源，到戶政事務所辦理同性結婚，一小時後於夏男住處墜樓死亡，賴母控告夏朝源及其父親殺人謀財（殺人罪）。台中地檢署認定賴生非他殺，將夏不起訴；高等檢察署台中分署（台中高分檢）發回續查，中檢再度不起訴；賴母仍不服而提出再議，台中高分檢今天（20日）駁回，夏朝源與父親殺人罪不起訴確定。

    在上述刑事之外，賴母委託律師控告夏朝源圖謀遺產而與賴生假結婚，刑事部分，夏男依偽造文書罪判刑1年6月確定，他已於今年2月入獄服刑；至於民事部分，因換法官等因素延宕，台中地院審理近2年，本月（6月）18日宣判婚姻無效，如果未來判決確定，夏男無繼承分配賴生遺產權，精心佈局淪為一場空。

    另外，針對賴生的遺產繼承分配，尚未進入訴訟階段。

    至於上述殺人罪，台中高分檢駁回的理由如下：台中高分檢辦理114年度（2025年）上聲議字第1626號，被告夏姓父子涉犯殺人罪嫌聲請再議一案，經審酌卷內全般事證，認台中地方檢察署檢察官偵查已臻完備，以再議為無理由，依刑事訴訟法第258條前段規定為駁回之處分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播