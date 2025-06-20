溪湖街頭驚現「露鳥秀」！ 裸男超商前尿尿兼「打手槍」嚇壞眾人

男子全身光溜溜，在副駕駛座尿尿。（民眾提供）

2025/06/20 17:12

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪湖街頭出現「露鳥秀」！一名現年26歲的男子，全身「一絲不掛」在車子旁尿尿，引發民眾圍觀，還做出「打手槍」的猥褻動作。民眾報警，警方傳喚他到案說明，男子稱「我自己也不知在幹嘛！」偵訊後被依妨害風化罪嫌送辦。

這起「露鳥秀」發生在17號晚間11點多左右，地點在溪湖市區一間超商前面，據了解，男子先開一部自小客車開到超商正門口，全身只穿一件短褲，他下車走到副駕駛座車門旁，對著超商，脫下褲子，全身光溜溜地「尿尿」。男子此舉讓超商內客人驚呆，剛開始大家還以為「裸女上空秀」，紛紛出外看熱鬧，結果是一名裸男，大家評語「ㄟ吐啦」、「帶我去洗眼睛」，男子不甘示弱，對著眾人做「打手槍」的動作，現場的女生嚇得花容失色，有人因此報警。約10分鐘後男子若無其事地穿起褲子，步入超商內，佯稱要買優酪乳，後來沒有買，逕自開車離去。

警方到場時，男子已不見。警方事後循車牌號碼，通知該名男子到案說明，面對警方的詢問，男子稱自己也不明白為何會做出如此不雅行為，他對自己的行為感到愧疚。

全案目前已依妨害風化等罪嫌移送法辦。警方呼籲民眾若遭遇類似情況，應保持冷靜並立即報警，此起事件不僅對受害者造成心理創傷，更嚴重破壞社會秩序與善良風俗，警方將嚴厲打擊此類違法行為，維護社會安寧。

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