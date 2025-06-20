「波霸奶茶杯大亨」豪擲1.1億追愛落空想討回 怒告女模3連敗

陳姓女模（見圖）被施姓富商求償1.1億餘元。（資料照）

2025/06/20 17:20

〔記者張文川／台北報導〕有「波霸奶茶杯大亨」之稱的55歲已婚旅美台商、樂立杯美國公司總裁施宗明，前年邀現年29歲的陳姓女模特兒合作代言波霸杯後，對她展開追求，陸續付出逾億元，女模得手後卻疏遠他；施男告陳女涉刑事詐欺罪，檢方處分不起訴，施男提民事求償1.1億多元，也被法院敗訴；施男另控陳女向週刊不實爆料他「趁醉性交、隱瞞已婚、提議簽訂5年性愛契約」等，致他名譽受損，求償1000萬元，台北地院日前仍判施男敗訴，官司3連敗。可上訴。

施宗明（美國名Alan Yu、俞宗明）創立樂立杯（Lollicup）及Karat，不僅賣珍珠奶茶，還跨足餐飲容器業，2023年找陳女合作代言波霸奶茶杯，兩人感情升溫交往，他陸續付出1.1億餘元供陳女購買BMW、保時捷名車，還辦信用卡附卡讓她刷到爆，陳女卻以生理期、拒絕當小三為由，刻意疏遠他，而且陳女並未依承諾將他給她的錢拿去買房，施宗明控告她詐欺1億1674萬元。

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但檢察官勘驗雙方對話紀錄後認為，施宗明是為了追求陳女而主動餽贈禮物、金錢，還希望陳女簽約「5年和平相處玩，我給你1億台幣」，未施用詐術，認定陳女沒有詐欺犯意，去年11月處分不起訴。施男也提民事求償訴訟，訴請陳女返還1.1億餘元，北院去年12月亦判施男敗訴。

施宗明另提民事訴訟，指控陳女去年2月接受某網路週刊採訪，將2人間的微信、LINE訊息內容斷章取義提供給記者，指責他2023年7月在澳門飯店趁她酒醉時乘機性交，又於同年8月2人同赴中國昆明時，偷留她的房間房卡，半夜侵入她房間，陳女驚醒質問，施男才坦承曾在澳門對她趁醉性交，一再對她道歉，並坦言對她隱瞞婚姻狀態等等，施認為陳女所言不實，使他名譽受損，求償1000萬元。

陳女答辯，施男經常主動送她包包、首飾、零用金、汽車以博取她的好感，但她並未主動開口索要財物，而澳門、昆明都是確有其事；何況是施男去年2月19日先向某週刊爆料刊登「付上億想娶嫩模落空，波霸奶茶杯大亨怒控詐騙」指責她詐財，多家媒體跟進，致使她的社群帳號遭網友負評洗版、留言謾罵，親友也頻遭騷擾，她為了澄清真相、回復名譽，才於2月23日向另一家媒體發表親見親聞的經歷，附上民事訴訟資料證據，目的是要藉由受訪增加回復名譽的效果。

法官審理後認定，陳女受訪及轉貼報導於她社群，目的是本於自清自衛、維護自身名譽，並非專門為了侵害施男的名譽。至於陳女在報導中說施男「趁機性交、侵入房間、隱瞞已婚、提議簽訂5年性愛契約」等具體事實，法官勘驗雙方對話紀錄截圖，施男曾向陳女說「我們畢竟3個月沒有在一起過了。上一次還是在你不清醒的情況下」、「我只能再次跟你說對不起，澳門是我錯了，那妳不想繼續，我也不會怪妳」、「是我的錯，上一次我沒有體諒到你」。

陳女也有傳訊給施男「我說過當時是不知道你結婚了，我是之後知道的」，施男回稱「在成都的時候你問過我，我也告訴你了」；施男之後也曾傳「我可以給你一個5年合同，和平相處完，我給你1億台幣，就無條件的我給你1億」、「所以妳現在不敢簽個5年協議」。

法官據此認定，陳女所述皆是其親身經歷，她有相當理由確信為真；且施男自認是知名公眾人物，自願主動接近媒體，同意周刊報導其私事供大眾閱覽，乃自願進入公領域之人，其行止、品德形象就非單純涉及私德，而是與公共利益有關；且施男控陳女涉刑事妨害名譽罪，也經北檢處分不起訴在案，因此認定陳女並未不法侵害施男，判施男敗訴。可上訴。

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