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    中市表揚阻詐人員 台新銀女行員「 愛管閒事」：已集滿4張獎狀

    中市表揚阻詐行員，許姓女行員（左一）已集滿四張獎狀。（記者張軒哲攝）

    中市表揚阻詐行員，許姓女行員（左一）已集滿四張獎狀。（記者張軒哲攝）

    2025/06/20 16:56

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市政府今天表揚攔阻詐騙有功的金融機構行員、地政人員與員警，以及協助破案的民眾。5名受獎行員幾乎都有領獎經驗，其中台新銀行大里分行許姓女行員表示，自己抽屜已集滿四張阻詐獎狀，銀行幾乎每隔兩、三天就遇到疑似詐騙個案。

    根據內政部警政署打詐儀表板資料顯示，自6月8日（星期日）至6月14日（星期六），全台共受理詐騙案件4064件，總財產損失金額高達23億6043.6萬元。台中市政府今日召開治安會報暨公安會報聯合會議，表揚治安、公安系統中的有功民眾與公務人員。

    今日到場接受表揚的兆豐國際商業銀行太平分行楊姓行員，成功攔阻民眾遭詐騙600萬最多，另有行員於犯嫌臨櫃提款時，研判係詐騙集團車手，通知警方到場查處，成功逮捕詐欺車手。本次亦表揚清水、東勢地政事務所張姓及劉姓課員，機警發覺民眾臨櫃欲申請扺押房屋貸款係遭詐騙，分別成功阻止民眾損失480萬元及300萬元。

    台新銀行大里分行許姓女行員表示，自己從業十年來，抽屜防詐騙獎狀有四張，遭詐騙民眾通常會很相信對方，反而不相信行員，還認為行員多管閒事，但只要肯讓行員看手機，就可以隨意點出詐騙破綻，警方到場後勸說，民眾才會驚覺受騙，只要多詢問幾句就能發現民眾遭騙，例如匯款用途，以工程款、裝潢等，也有民眾愛情詐騙夢碎，非常難過。

    玉山銀行邱小姐說，自己已經不是第一次獲表揚領獎，已經多次成功阻詐，有一次幫一名急需資金的民眾保住500萬元，自己也很開心。

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