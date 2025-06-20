惡劣!竹聯弘仁會涉勾結水房 出金「2億8565萬元」誘被害人再加碼

男子陳冠綸與其幫眾被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2025/06/20 16:17

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫弘仁會板橋組組長陳冠綸與新莊組組長吳鎮宏，涉嫌勾結隱身柬埔寨的「假投資」詐騙集團機房，除協助匯款出金給被害人，引誘持續加碼，並幫忙派員收取現金，期間有旗下成員被懷疑黑吃黑，竟持刀自殘以證清白；陳男等12人陸續被逮，吳男則潛逃海外被通緝，全案檢方上週起訴。

警方調查，該集團從去年4月開始，短短5個月時間，接受境外詐團指示出金給約200名被害人，金額高達2億8565萬元，而初步清查其中8名被害人，遭詐騙金額7000多萬元，其餘被害人陸續清查中。

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警方是在去年9月間偵辦一起假投資詐欺案，發現詐團曾匯款出金100萬元至女被害人帳戶，該被害人最後被詐270萬元，經多月追查匯款的不法集團，鎖定陳男與吳男所屬的黑幫組織。

期間，還查知陳男因有帳款短少，懷疑旗下2成員侵吞、挪用出金款項，遂行恐嚇，2成員為證明清白，一人持刀劃傷手掌，另一人劃傷腰間，以表忠誠。另吳男懷疑底下鄭姓車手頭黑吃黑，私吞車手面交得手的百萬元贓款，遂與陳男及其他5名成員將鄭男拘禁並毆打成傷，最後向鄭男親友拿取百萬元，始將人釋放。

今年2月間，警方經發動多次查緝行動，逮捕陳男與旗下成員共12人到案，陳男聲請羈押禁見獲准，查扣陳男所有瑪莎拉蒂跑車、手機、砍刀、點鈔機，以及340萬6000元現金、柬埔寨紙鈔9萬元等贓證物，訊後依組織犯罪、洗錢、加重詐欺、恐嚇、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

警方查扣陳男的瑪莎拉蒂跑車。（記者邱俊福翻攝）

警方查扣手機、砍刀、點鈔機，以及340萬6000元現金、柬埔寨紙鈔9萬元等贓證物。（記者邱俊福攝）

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