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    薑麻園社區發展協會捐消防幫浦車、空拍機 提升大湖救災戰力

    薑麻園社區發展協會捐贈的消防幫浦車。（圖由縣府提供）

    薑麻園社區發展協會捐贈的消防幫浦車。（圖由縣府提供）

    2025/06/20 15:33

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉薑麻園社區發展協會，今（20）日捐贈縣府消防局一輛消防幫浦車與一架空拍機，總價值近100萬元。縣長鍾東錦感謝協會義舉，消防局也肯定幫浦車能深入山區地形複雜地帶支援前線，空拍機則能協助高空偵查、掌握災情，大大提升救災能量。

    捐贈儀式今天上午在大湖鄉聖衡宮辦理，薑麻園社區發展協會理事長黃國振代表捐贈、鍾東錦代表受贈，水土保持署署長李鎮洋、台中分署長陳榮俊也出席見證。鍾東錦感謝協會長年推動農村再生與青年返鄉，如今更以實際行動回饋鄉里，展現民間與政府攜手守護鄉親安全的決心。

    消防局長匡夢麟表示，此次受贈的改裝之小型消防幫浦車具備四輪傳動、高壓柴油幫浦、300米高壓水管及500公升水箱，能深入山區地形複雜地帶支援前線，空拍機則能協助高空偵查、掌握災情，將大幅提升山區滅火與救援效率，未來將配置於大湖分隊。

    此外，鍾東錦也感謝水土保持署李鎮洋署長、台中分署陳榮俊分署長親自蒞臨，因水保署與薑麻園社區長年攜手合作，不僅在農村再生、產業輔導上深耕有成，也協助苗栗在水土保持與農業發展上邁出穩健步伐。薑麻園如今不僅成為模範農村，更透過水保署的資源挹注，成功打造永續發展的亮點社區。

    薑麻園社區發展協會捐贈的空拍機。（圖由縣府提供）

    薑麻園社區發展協會捐贈的空拍機。（圖由縣府提供）

    苗栗縣大湖鄉薑麻園社區發展協會，今（20）日捐贈縣府消防局一輛消防幫浦車與一架空拍機。（圖由縣府提供）

    苗栗縣大湖鄉薑麻園社區發展協會，今（20）日捐贈縣府消防局一輛消防幫浦車與一架空拍機。（圖由縣府提供）

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