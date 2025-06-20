女車禍裝病向3家壽險詐保險金518萬 北檢詐欺罪起訴

鍾姓女子車禍未受傷，裝病向3家壽險詐領保險金518萬，北檢依詐欺罪將她起訴。（資料照）

2025/06/20 15:47

〔記者楊國文／台北報導〕鍾姓中年女子騎輕型機車發生車禍，並未受傷，卻到處求醫佯稱自己受傷、偽裝失憶「演很大」，致簡易智能測驗（MMSE）取得中度認知功能異常結果，詐稱車禍失能，先後向3家保險公司詐得保險金新台幣518萬餘元，經國泰人壽察覺MMSE檢測結果有異報案，查出鍾女詐保不法；台北地檢署今依詐欺起訴鍾女。

檢警調查，鍾女2020年12月10日中午騎乘普通輕型機車行經桃園市中壢區龍東路前，發生輕微碰撞事故，她並未受傷。鍾女當天下午到桃園市一家醫院就診時自述「車禍、背部疼痛，頭暈」而取得診斷證明書。

請繼續往下閱讀...

鍾女隨後在一周內，以不詳方式製造傷勢後，到苗栗縣一家醫院住院接受治療，取得「頭部外傷併腦震盪併輕微顱內出血、背部挫傷併疼痛、腦水腫」等病徵的斷層掃描照片及診斷證明書，接著多次以有後遺症為由到其他醫院就診，並申請診斷證明書。

檢警查出，鍾女自2020年12月20日至2021年9月3日，以遭受交通事故受傷為由，向國泰人壽申請理賠。為取得失能理賠標準，鍾女2022年3月11日到一家醫院接受MMSE簡易智能測驗檢測時，偽裝記憶受損，導致檢測為中度認知功能異常的結果，並申請取得診斷證明書，再佯稱車禍受傷且失能，又向國泰人壽申請獲得多筆保單理賠金。

鍾女食髓知味，持續偽裝為失能加重的狀態，從2022年8月起，到醫院接受知能篩檢測驗、臨床失智評估量表、班達完形測驗、貝氏憂鬱量表，並接受MMSE檢測，先後取得疑似失智患者、重度認知功能障礙等診斷證明書。

鍾女2022年11月至2023年9月間，持MMSE檢測報告及診斷證明書，佯稱遭受交通事故導致失能，委託保險業務員向國泰人壽申請理賠，及自行向元大人壽及安達人壽申請理賠，共詐得518萬8189元。

經國泰人壽察覺鍾女的MMSE檢測結果有異，報警處理。台北地檢署偵查認定鍾女詐欺犯行明確，今將她起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法