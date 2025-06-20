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    台詐團扮公安騙歐美華人 撈數千萬狂買賓士、30萬元限量運動鞋

    柯姓男子為首的詐騙集團一年狂撈數千萬，賺來的錢用來買下12雙限量聯名球鞋。（民眾提供）

    柯姓男子為首的詐騙集團一年狂撈數千萬，賺來的錢用來買下12雙限量聯名球鞋。（民眾提供）

    2025/06/20 15:48

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕台中霧峰區某透天厝近來出入份子複雜被檢舉，刑事局南部詐欺偵查中心獲報追查，發現柯姓男子為首的詐騙集團設立機房，假扮中國公安欺騙歐美的華人，成立一年來海撈數千萬元，賺來的錢不但買賓士名車，甚至花錢不手軟，連市值30萬的限量聯名運動鞋也買了12雙，柯男等6人被台中地檢署聲押獲准，目前正全面清查其金流。

    南打指出，柯姓男子（27歲）去年先在台中霧峰區承租透天厝，透過手機、電腦設備架設詐欺機房後，再找來蔡姓（25歲）、王姓（61歲）提供話務系統，假扮中國公安大量發話給在歐美的華人，以「涉犯重大刑案，未配合匯款監管財產將會遣返回國受審」等具威脅性說詞，恐嚇受話華人，他們還穿著公安制服開視訊取信被害人，被害人在恐慌之下只好配合匯款。

    南打獲報後與多個單位組成專案小組，並報請台中地檢署指揮後，5月起陸續在台中等區逮捕柯男等6人到案，並查扣手機40支、平板1台、電腦含筆電5台、現金23萬2600元、賓士自小客車1輛、公安制服6件、臂章1批、點鈔機、分享器、監視器主機含鏡頭、毒品k他命與k盤、武士刀2把等證物。

    檢警初估，該詐團成立約一年，已詐騙多名華人得逞，不法獲利高達數千萬元，柯男等人還高價購買12雙市值逾30萬的限量聯名運動鞋，檢方複訊後，依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪對柯姓主嫌等5人向法院聲押禁見獲准。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    刑事局破獲台灣人假扮中國公安的詐騙集團。（民眾提供）

    刑事局破獲台灣人假扮中國公安的詐騙集團。（民眾提供）

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