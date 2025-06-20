北市無照老董開車撞傷9人 委任律師代出面：願負起一切社會責任

5月23日無照駕駛車輛暴衝造成9人受傷的邱姓企業老董，在出院後原擬於今日到北市中正一分局製作筆錄，但最終仍是協請律師代為出面。（資料照）

2025/06/20 15:21

〔記者劉慶侯／台北報導〕5月23日無照駕駛車輛暴衝造成9人受傷的邱姓企業老董，在出院後原擬於今日到北市中正一分局製作筆錄，但最終仍是協請律師代為出面。委任的双榜法律事務所張日昌律師表示，邱翁將會負起一切法律及社會責任。

邱姓老翁5月23日下午2時20分左右，駕駛黑色進口Lexus轎車於北市重慶南路北往南方向行進，當至武昌街口前的紅綠燈號時，突然高速暴衝闖越路口。

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根據警方當時調閱的監視畫面顯示，當下有許多行人正在穿越馬路，雖有民眾眼尖迅速避讓，但仍有2名行人閃躲不及，被疾馳而過的車身擦撞倒地，邱翁轎車仍猛烈前衝，陸續再擦撞3輛轎車，最後撞上台北客運公車，才受阻停下。但邱翁的轎車車頭幾乎凹損毀壞，可見當時衝撞力猛烈。

北市消防局據報迅速派遣多輛救護車前往施救，並根據傷者傷勢分別送往醫院急救。警方則對邱翁作酒測，並無酒駕。

警方初步調查，涉嫌無照駕駛肇事的邱姓老翁車頭嚴重毀損，但僅受輕傷。邱翁現場經查並無酒駕，警方發現駕駛座下的腳踏墊卡在油門上，疑是暴衝原因。

警方調查，邱翁無照駕駛近年有4次違規紀錄，此次發生的重大車禍事件，算是他5年內被查到第二度無照駕駛，依法開罰最高金額2.4萬元。邱的身份也遭起底是某登記資本額為1.98億的貿易公司董事長。

當時邱翁在警方現場簡單訊問過程中，邱都以一切發生的太快、沒有記憶，作為應訊回答。但警方認為邱翁的駕駛行徑都有街頭監視畫面可供佐證，已可判定是屬於肇事全責。

邱翁今日受託的律師張日昌表示，邱翁因腰椎有受傷，所以委由他遞交陳報狀的方式，向檢察官報告目前已知案情，等邱翁體狀況較之後，也將配合調查機關做釐清事實的部分，邱翁對造成社會恐慌部分表達歉意，願意擔負的相關責任絕對不會逃避，邱的家屬也陸續跟傷者表達歉意，個別進行相關和解事宜。

張日昌說，邱翁因為年紀較大，受到這次撞擊也造成身體相對嚴重的影響，所以身體恢復部分也需要時間，對於和解部分，希望能夠盡最大努力解決問題。

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