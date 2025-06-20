案情轉折！淡水惡火1死3傷 檢警推測現場為「製毒工廠」

新北市淡水區忠愛街18日晚間發生火警，現場被燒得一片焦黑（大圖）；警方在火場內發現依托咪酯煙油（小圖）。（本報資料照）

2025/06/20 14:45

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市淡水透天厝惡火造成1死3傷，警方第一時間在火場內找到依托咪酯菸油，淡水警分局原本懷疑4人「開毒趴」，後續在屋內找到更多跡證，包含一些不明鋼瓶，經查瓶裡竟然疑似裝有毒品原料，極有可能是毒品工廠，製毒過程發生意外導致火災，案件送往士林地檢署，檢方也以此為由對陳姓、郭姓男子聲押獲准。

據悉，18日晚間6時許，淡水區忠愛街一處2樓透天厝傳爆炸聲，接著冒出火舌，24歲林姓男子與另3名友人當時在屋內，林男逃生不及被燒成焦屍。3名友人分別逃下樓，其中28歲陳姓男子受傷在屋外待援，其餘2人僅受輕傷開走林男親戚的汽車逃跑。

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警方將傷者送醫，並循監視器進行攔截圍捕，於三芝區順利逮獲逃跑的26歲陳姓男子與24歲郭姓男子。警方在火場蒐證找到依托咪酯菸油，以此質問陳、郭2人，是否在火警前開毒趴，遭到強烈否認。警詢後，依遺棄屍體、毒品、竊盜等罪嫌，將陳、郭移送法辦。

而案情出現轉折，這些人可能比開毒趴要更過分，警方後續在火場中找到幾支不名鋼瓶，經查驗裡頭裝有製毒原料，加上附近鄰居表示，這處透天厝常有不明人士出沒，於是高度懷疑火警現場為製毒工廠。

警方推測，火警發生原因有可能為製毒過程發生意外導致火災，4人逃跑不及才釀1死3傷，但這一切都要等待新北市消防局火災調查科結果出爐才能釐清。警方將案件移送士林地檢署，檢察官以此為由，向法院聲請對陳、郭2人羈押禁見獲准。

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陳、郭2人遭士林地檢署聲押獲准。（記者徐聖倫翻攝）

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