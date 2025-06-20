澎湖鳥嶼港遊艇爆炸起火 1船員跳海氣胸送醫

鳥嶼遊艇停泊在港口突然起火，小艇緊急抽取海水滅火。（魏錫銘提供）

2025/06/20 14:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖正值觀光旺季，1艘滿載遊客前往東海巡航的「鉅航58號」遊艇，今（20）日中午載客返回鳥嶼用餐，當船停泊在鳥嶼港後，遊客已下船完畢，突然傳出爆炸聲響，旋即陷入火海，1名留守船上船員緊急跳海逃生，出現氣胸情況，立即後送澎湖本島，送往三總澎湖分院搶救。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日中午12時7分，澎湖縣白沙鄉鳥嶼碼頭發生1起客船火警事件，1艘停泊中的遊艇驚傳悶燒情形，澎湖縣政府消防局接獲鳥嶼安檢所通報後，立即派員前往搶救。獲報後除立即調派第二大隊鳥嶼分隊出動消防車與救護車共2車3人趕往現場搶救，並由隊員陳金條擔任現場指揮官。勤務人員抵達後，確認船隻仍持續冒出火煙，因消防車進出動線不佳，乃以移動式幫浦抽取海水，部署水線展開灌救。

請繼續往下閱讀...

現場有一名傷者，疑似因火勢驟起而跳海逃生，隨後在熱心民眾協助下順利游回碼頭。該傷者出現氣胸症狀，消防人員立即將其由鳥嶼91救護車送往鳥嶼衛生所初步醫療處置，目前已後送三總澎湖分院。另外，第二大隊副大隊長王思源也率領大隊及白沙分隊共5名支援人力，搭船前往鳥嶼協助後續搶救工作。

由於火勢來得又急又快，並有目擊者指稱聽聞爆炸聲響，澎湖縣政府消防局火調小組已出動，將進行火場調查鑑定，釐清起火原因及責任歸屬。還好當時船上乘客都已離開船隻，否則火起突然，恐將釀成重大傷亡，但造價不菲的遊艇卻全毀。

經過祝融造訪，遊艇呈現全毀。（魏錫銘提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法