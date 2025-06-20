消防署30週年署慶 賴清德消防機器人射水初體驗

賴清德總統（左三）出席消防署30週年署慶，並為竹山消訓中心第2期工程剪綵。（記者劉濱銓攝）

2025/06/20 14:29

〔記者劉濱銓／南投報導〕賴清德總統今在南投竹山消防署訓練中心參加消防署30週年署慶，除為中心第2期工程剪綵，也參加補助各縣市消防車及救災無人載具啟動儀式，總統還操作消防機器人首度體驗射水，並為2期工程公共藝術「風調雨順」揭幕，總統期盼消防人員每次出勤，都能平安順利、圓滿達成。

賴總統表示，消訓中心已成全球第3大、亞洲最大的消防訓練基地，近年也推動第2期工程，包括餐廳、教室、宿舍，以及消防戰技訓練館，仿土石流的災害搶救訓練場，將提供受訓學員更優質的訓練環境，更要把消訓中心打造成印太地區重要的災害防救訓練與交流基地。

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賴總統會後也為2期工程的公共藝術品「風調雨順」揭幕，總統指出，風調雨順象徵對防災願景的期待，希望每一次任務出勤，都能平安順利，一起打造零死亡，以及更安全、更有韌性的消防環境。

賴清德總統出席消防署30週年署慶，並操作消防機器人首度體驗射水。（消防署提供）

賴清德總統出席消防署30週年署慶，並操作消防機器人首度體驗射水。（記者劉濱銓攝）

賴清德總統（左四）出席消防署30週年署慶，並為竹山消訓中心2期工程公共藝術「風調雨順」揭幕。（記者劉濱銓攝）

消防署30週年署慶，舉辦補助各縣市消防機器人啟動儀式。（記者劉濱銓攝）

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