鹿港圖書館驚傳小女生被強脫襪子 男子主動說明「一時興起」

鹿港圖書館傳出小女生遭男子強脫襪子的離奇事件，館方貼出公告文。（擷取自鹿港鎮圖書館臉書

2025/06/20 14:32

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮立圖書館昨天（19日）驚傳有男子專挑小女生脫襪子事件，引發家長恐慌，但該名男子今天（20日）主動向館方與員警說明，強調只是「一時興起」，警方正聯絡小女生的家長來了解事情經過，以釐清來龍去脈。

有民眾在社群網路貼文指稱，有2位國小應屆女畢業生昨天下午到圖書館自習室，卻遇到一位年輕男子詢問能不能脫襪子拿出去拍照，小女生覺得不可思議，這位男子就自行把其中一位小女生的襪子脫了拿在手上，小女生生氣了，男子才放棄，但後來又坐在小女生旁邊，這兩位小女生最後假裝去找書，男子才離去。

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鹿港鎮公所表示，針對有民眾與遊客反映，有可疑人士曾於圖書館及桂花巷藝術村一帶，主動接觸孩童並詢問有關襪子的問題，還表達購買意願，其行為引發家長與民眾的高度關切，未來將會加強巡視，也請家長或是成人能夠陪同小孩，避免單獨接觸不明人士。

由於鹿港鎮立圖書館也貼出公告，這位男子主動現身說明，強調只是「一時興起」，館方隨即通知鹿港派出所員警來介入了解。

鹿港派出所表示，該名男子主動說明是一時興起，但這個說法與社會觀感有所差距，將會予以告誡，同時也聯絡小女生的家長前來了解經過，就男子是否涉及騷擾一事，進一步予以釐清。

鹿港圖書館傳出小女生遭男子強脫襪子的離奇事件。（擷取自鹿港鎮圖書館臉書）

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