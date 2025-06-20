高雄男騎士停輕軌道賴著不走 恐噴4萬多元及被法辦

男子騎著機車不顧車來車來往，不斷在大順二路與建興路的輕軌道上來回穿梭。（民眾提供）

2025/06/20 14:50

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（20）日上午9點多，發生1名男騎士刻意騎車停在三民區建興路與大順二路的輕軌道上，由於男騎士一停10多分鐘人車賴著不走，輕軌一度受阻無法通行，後來有義交上前勸離，男騎士才逆向騎至路口，到警察前來時仍未離開，警方將依涉及公共危險罪將男騎士送辦，還對他開出4項交通違規，最高可處4萬3200元。

三民二分局民族所指出，今早9點多獲報在大順二路與建興路口，1輛機車於輕軌路段來回騎乘，影響輕軌通行，警方獲報後迅速到場處置，經查，機車騎士林男（41歲）騎乘機車於行進中違規左轉並在車道內來回行駛，後又將車輛違規停於輕軌共用區，影響輕軌通行甚鉅，因輕軌屬於大眾捷運系統範疇，警方依刑法第184條第1項妨害舟車行駛安全罪嫌將林男移送高雄地檢署偵辦。

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另林男騎乘機車有多項違規，包括第42條「不依規定使用燈光」可處1200至3600元罰鍰；第43條第1項4款「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」可處6000至3萬6000元罰鍰，並當場禁止其駕駛；第45條第1項3款「不依規定駛入來車道」可處600至1800元罰鍰；第48條第1項2款「汽車駕駛人轉彎或變換車道時，不依標誌、標線、號誌指示」可處600至1800元罰鍰，總計最高可處4萬3200元罰鍰，警方當場禁止其駕駛並將依法舉發。

輕軌通行受阻10多分鐘，義交上前將男騎士勸離。（民眾提供）

男騎士雖被勸離輕軌道，但一度還停在路口。（民眾提供）

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