基隆男子討債噴漆「欠錢不還」 恐先噴4萬5千元

張姓男子為了討債，跑到債務人姑姑住處外噴漆，敲破玻璃大門，討不到錢，先被判罰4萬5000元。（記者林嘉東攝）

2025/06/20 15:07

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市張姓男子為了討債不擇手段，被控趁夜深人靜跑到債主姑姑的住處外牆上，噴漆寫上債務人姓名，欠錢不還等字，再敲碎房屋玻璃大門後逃逸。基隆地院審理時，張男坦承犯行，法官依張男犯毀損罪2罪，合併判處張男拘役45天，得易科4萬5000元罰金。

律師陳鳳暘指出，張男追討不到欠款，除了先繳交4萬5000元罰金外，還得面對王男姑姑的民事求償，包括清洗住處外牆噴漆與修復被張敲破的玻璃大門，因此債權人向債務人追討債務時，千萬要三思而後行，別步入張男後塵，討債不成，荷包先失血。

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判決指出，張姓男子不滿王姓債務人欠錢不還，去年6月5日凌晨，跑到王的姑姑住處外牆上噴漆，寫上「王OO欠錢不還」，5天後，再敲破房屋玻璃大門；警方獲報，調閱路口監視器逮到張男。張落網後坦承犯行，因王積欠債務，他為了逼王還錢，才出此下策。

法院審理時，張男認罪，坦承犯行，法官認為張僅因債務糾紛，就毀損王男姑姑的房屋玻璃大門，法治觀念薄弱，審酌犯後態度良好，依張男犯毀損罪2罪，各判處拘役25天，合併應執行45天，得易科4萬5000元罰金。

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