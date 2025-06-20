宜蘭神棍夫妻誆騙夫妻「復合術」 斂財逾300萬元

警方起獲詐騙用符咒。（警方提供）

2025/06/20 14:41

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣40歲劉姓男子和黃姓妻子，先後在宜蘭市、高雄市租屋處，透過網路對外稱是「黃天祿大師」，可以為感情失和的夫婦進行升溫「復合術」，待被害人上鉤後，再騙取帳戶作為其他被害人匯款用，約半年時間全台共計9人受害，斂財金額超過300萬元，經檢警收網破獲拘提到案，2人被依偽造文書、詐欺及洗錢防制法等罪送辦。

宜蘭縣警察局刑事警察大隊去年10月接獲宜蘭地檢署指揮偵辦假神棍真斂財詐騙案，檢警調查發現戶籍在宜蘭的劉男和37歲黃妻，透過網路社群成立「命理諮詢中心」後，佯稱可為夫妻或情侶感情失和辦事，透過符咒、課程修復關係。

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被害人被要求填寫表單資料後，2人再透過LINE方式電話推銷課程及法事，包括和合、鎖心及斬桃花術，每堂課要價3600元至36000元不等；另推「效果較強」的組合方案，最高要價84000元，看準被害人想要挽回感情的脆弱心理施以騙術。

劉男先請被害人寄衣物過來，拍作法影片回傳取信，另寄送符咒使用，因夫妻倆信用不良，更遊說被害人提供帳戶，要求開通無卡提款功能，作為其他被害人匯款用。嘉義30歲蔡姓小姐在多次付款後，因再被要求提供信用卡號進行刷卡，才驚覺受騙，向轄區警方報案，全案就此曝光，遭騙金額高達100多萬元。經查，被害人多達9人，其中有4人提供帳戶。

由於劉男、黃妻行蹤不定，被害人騙及嘉義、高雄及台南等地，檢警持續追查收網，今年3月赴高雄市鳳山將2人拘提到案，並當場起獲犯案用符紙、稻草人、偽造證件、偽造宮廟印章等相關證物，劉男訊後坦承犯行，但黃妻否認，最後被依偽造文書、詐欺及洗錢防制法等罪送辦。

問事價目表。（警方提供）

宜蘭縣40歲劉姓男子和黃姓妻子，先後在宜蘭市、高雄市租屋處，透過網路對外稱是「黃天祿大師」，可以為感情失和的夫婦進行升溫「復合術」，實際是詐騙。（警方提供）

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