新北男售屋欠稅349萬遭管收 家人籌款先繳100萬元獲釋

新北市胡姓男子（著白衣服）售屋卻欠稅349萬元遭管收，經家人籌款先支付100萬後才獲釋。（記者楊國文攝）

2025/06/20 13:23

〔記者楊國文／台北報導〕新北市胡姓男子3年前出售房屋及土地，卻未報繳房屋及土地所得稅，而以提領現金及匯款給母親等方式逃稅，仍被查獲，行政執行署新北分署通知胡男到場繳稅349萬多元，他竟提出近30年的清償方案，最後被聲請管收獲准。管收的隔天，胡男果然辦妥分期繳納，經胡母籌款3週後，日前先繳納新台幣100萬元，胡男才獲釋。

新北市胡男（50歲）2022年間出售其位於桃園市大溪區的房地，經代書提醒後，仍未於規定期限內自動報繳房屋及土地所得稅，遭國稅局追課本稅242萬餘元，並裁處罰鍰107萬餘元，於2023年8月間移送新北分署執行，經新北分署執行其銀行存款，僅徵起600元，尚欠349萬餘元。

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行政執行官調查發現，胡男出售房屋及土地的價金結餘款322萬餘元，經匯入其銀行存款帳戶後，立即將其中30萬元匯至其母親銀行存款帳戶，其餘款項則分次提領現金殆盡，其中1筆現金提領260萬元。

行政執行官詢問胡男相關金流，他表示因之前購屋時向其母親借款，匯款30萬元給其母親是清償欠款；提領260萬元現金部分，其中150萬元是清償友人「阿明」欠債，但不知「阿明」真實姓名，另將100萬元交給某越南女子，代為投資購買越南土地，但因其欠稅被限制出境，不知所購買的土地位於何處。

行政執行官認為胡男說詞不足採信，又通知他今年5月28日到場繳稅，胡男則表示以開車為業，每月最多僅能繳納1萬元，無法提供擔保。

行政執行官計算發現，若依胡男分期償還方案，將須花費近30年才能清償欠稅，但胡男顯然有履行義務可能，卻不履行，且有隱匿供執行財產情事，向新北地院聲請管收獲准。

翌日，新北分署提詢胡男，並通知其母親到場，當日即先辦理分期繳納，並由其母親擔任擔保，經胡母籌款3週後，本月17日先行繳納100萬元後，新北分署將胡男釋放。

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