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    首頁　>　社會

    高雄推動司法保護關懷聯盟 提供犯罪被害人就醫綠色通道

    高雄市長陳其邁（中）與法務部長鄭銘（右2）出席高雄司法保護關懷醫療聯盟記者會。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁（中）與法務部長鄭銘（右2）出席高雄司法保護關懷醫療聯盟記者會。（記者許麗娟攝）

    2025/06/20 14:02

    〔記者許麗娟／高雄報導〕遭受犯罪傷害常導致被害人身心嚴重受創，為更便於被害人就醫，犯罪者保護協會高雄分會與橋頭分會，與高雄市13家醫院和13家診所成立「司法保護關懷聯盟」，提供弱勢犯罪被害家庭免掛號費醫療卡及跨科別就醫的綠色通道，以協助身心能盡早復原。

    司法保護關懷聯盟至目前為止，包括高雄榮總、義大醫院2家醫學中心在內，已有13家教學及地區醫院，以及13家診所加入，在高雄市及高雄縣師公會、高雄市診所協會的支持下，未來將有更多醫療院所加入幫助被害人及家屬「放心就醫、安心療傷」的行列，弱勢犯罪家庭將可憑犯罪者保護協會發放的醫療卡，到貼有聯盟貼紙與海報的合作醫療院所免掛號費就醫。

    高雄市長陳其邁表示，因為司法案件而受害的民眾，常常也因為司法訴訟，或是被害人也是家庭的經濟中心造成經濟弱勢，而影響到就醫的權利。甚至被害人也常常因為犯罪傷害有多重障礙等更複雜的醫療問題。所以市府跟法務部合作，協助媒合協會與醫療院所建立管道，提供免掛號費以及醫療協助，來保護我們被害人及其家屬，衛生局也各捐款各100萬元給犯保高雄與橋頭分會，也希望拋磚引玉，有獲得更多社會資源的回響，甚至希望高醫、長庚2家醫學中心也能加入聯盟。

    法務部長鄭銘謙則強調，受重傷的犯罪被害人其身心的創傷治療，光是健保制度還不夠，因此希望透過醫界的豐沛資源，提供更多的愛與關懷和照顧，免收掛號費、跨科別診療讓他們有醫療後盾，幫助犯罪被害人能夠重新站起來。

    犯保協會高雄分會主委陳保合與橋頭分會主委柯建帆共同指出，「高橋連馨．就醫放心」聯盟的推動，希望展現公部門、民間與醫療機構的合作力量，提供急性期的醫療支持，透過具體的行動，幫助被害人走出陰霾、重拾生活信心。

    犯保高雄分會、橋頭分會與高雄醫療院所成立司法保護關懷醫療聯盟，提供強勢被害家庭醫療綠色通道。（記者許麗娟攝）

    犯保高雄分會、橋頭分會與高雄醫療院所成立司法保護關懷醫療聯盟，提供強勢被害家庭醫療綠色通道。（記者許麗娟攝）

    高雄司法保護關懷醫療聯盟目前已有26家醫院和診所加入。（記者許麗娟攝）

    高雄司法保護關懷醫療聯盟目前已有26家醫院和診所加入。（記者許麗娟攝）

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