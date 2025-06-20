地下錢莊抬棺逼債 A被害人求償千萬、法官判賠B被害人30萬

2男抬棺抗議，被害人求償30萬元，法官准許。（資料照）

2025/06/20 13:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣賴男、詹男均從事殯葬業，兼營「地下錢莊」，若債務人不還錢，便抬棺材、撒冥紙到被害人家中抗議，以此方式獲得42萬7000元，2名被害人報警抓人，其中A男以自己和家人受到驚嚇，要求賠1000萬元，雙方協商破裂；B男則循法律解決，法官以重利罪判賴、詹6月、4月徒刑，民事部分應付給B男30萬元。

A男說，他跟被告不認識也無冤無仇，被告竟跑到他家抬棺抗議，他母親已經90幾歲，有重聽、失明、心臟也不好，到現在還會害怕，此事鬧到村裡人都知，對他造成很大的困擾，害他與母親都很丟臉，兄弟姊妹也都不敢回來，他要求賠償1000萬元，雙方協商破裂。

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B男不滿住家被抬棺抗議，報警處理，賴、詹被依重利罪判處6月、4月徒刑，至於民事判決部分，判決書指出，賴、詹均從事殯葬業，兼營融資業務。賴與B男是朋友關係，B男的父親罹口腔癌及太太要做月子餐沒錢，便向賴借錢，利息是雙方約定，但後來B男沒有還錢，便用恐嚇、毀損財物之方式討取債務。

但法官表示，被告2人與原告有金錢糾紛，卻未思以正當合法途徑解決，竟前往原告住處撒冥紙、擺放棺材，致原告心生恐懼，認其生命及身體有遭受危害之可能，造成原告受有精神痛苦。考量被告的財務狀況應以賠償原告30萬元為適當。

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