驚險畫面瘋傳！公車在阿里山公路逆向超車 差點撞上小客車

嘉義縣一輛公車在阿里山公路逆向超車。（擷取自網路影片）

2025/06/20 14:27

首次上稿13:28

更新時間14:27（新增嘉義縣公車處說法）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣一輛公車昨天下午在台18線阿里山公路逆向行駛超車，差點撞上對向的小客車，過程被小客車行車記錄器拍下，在網路瘋傳；嘉義縣竹崎分局警方今天表示，該輛公車明顯跨越雙黃線逆向行駛，已違反道路交通管理處罰條例第47條1項2款，將依查明違規時間地點予以逕行舉發。

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依據民眾行車記錄器顯示，昨天下午4點多，小客車行駛到一處小彎道時，一輛公車跨越雙黃線逆向行駛，正要超車一輛遊覽車，差點就撞上小客車，幸好緊急煞車；該輛公車隨即往後退，讓遊覽車通過後，再開回原車道接續通過，行經小客車時公車司機則說「對不起」。

影像在網路瘋傳，許多民眾直罵公車司機危險駕駛行為讓人氣憤，該路線為「台灣好行」路線，有許多遊客搭乘，公車司機的行為危險也破壞觀光形象。

竹崎分局警方表示，阿里山派出所於案發期間內並未接獲民眾有關報案紀錄，經檢視該影片內容，該大客車明顯跨越雙黃線逆向行駛，已違反道路交通管理處罰條例第47條1項2款，警方將依查明違規時間地點予以逕行舉發。

警方表示，台18線阿里山公路沿線彎延曲折，路段大多屬於雙向禁止超車、跨越之雙黃線，民眾行駛山區道路切勿跨越雙黃線逆向行駛，進入盲彎前應減速慢行，以策安全，警方也將針對該類違規加強取締。

嘉義縣公車處長楊志雄表示，已立即指示依勞工工作規則嚴懲處分，並扣減相關獎金，絕不寬貸；他強調，該行為已危及車上乘客與其他用路人安全，對因此造成的不安與風險深感歉意，除將對涉事駕駛加強安全教育及再訓練外，亦會將此案例納入內部教育訓練教材，作為警惕，從制度面強化駕駛行為管理，杜絕類似事件重演，虛心接受社會各界的批評與建議，絕不推諉責任，並會持續檢討改進，將相關意見納入未來營運與安全管理的參考。

嘉義縣一輛公車在阿里山公路逆向超車。（擷取自網路影片）

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