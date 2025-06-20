國一生沒吃營養午餐告霸凌 老師無奈嘆：真難管教

高雄某國中生指控老師不讓他吃營養午餐還霸凌，但校方和法院調查後都認為不是事實還老師公道。示意圖非新聞事件。（資料照）

2025/06/20 13:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高雄某國中任教的陳姓老師，為了處理班上同學紛爭，找來雙方家長到學校協商，但其中一方曾姓學生的家長不滿，竟對陳姓老師展開一連串「究責」動作，曾姓學生先以老師不讓他吃營養午餐和言語羞辱申訴遭校園霸凌，兩度調查不成立後又提告求償30萬元，但法官最後還老師公道，認為學生和家長指控之事沒有憑據，判他們敗訴。

判決指出，2023年4月，曾姓國一生和班上謝姓同學在歷史課起衝突，陳姓老師安排雙方家長到學校協商，但曾姓學生的家長不滿老師處理，隔天老師午休時間再度致電家長，並請曾姓同學到老師辦公室陪同，結束通話後，曾姓同學回到班上沒吃營養午餐，家長得知此事後，認為小孩受到不當對待，對老師提出霸凌申訴。

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校方組成調查小組追查時，發現曾姓學生離開老師辦公室的時間為中午12點07分，距離同學把營養午餐餐桶抬走還有8分鐘的空檔，且學生指控老師以不當言論言語羞辱的部分，也查無相關事證，因此認定霸凌不成立；家長不滿結果提出重新調查，校方也同意再重啟調查，但第二次調查結果同樣認為霸凌不成立。

家長不滿，認為行政調查無法給真相，於是提告民事官司並向老師求償30萬元，高雄地方法院審理時，老師說，曾姓學生一直有言語不當、嘲諷同儕、排擠身心障礙學生、捉弄同學及對同學取不雅綽號等情況，他一直想辦法輔導孩子，沒想到仍不被家長和學生諒解，還透過司法和行政手段不段追殺，讓他無奈直嘆「這個孩子真難管教」。

法官根據校方調查報告及相關事證，認定並不存在陳師故意不讓孩子吃營養午餐或言語羞辱等情況，加上曾姓學生和家長也無法提出具體事證，因此認定未侵犯曾姓學生的權益，判他和家長敗訴，可上訴。

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