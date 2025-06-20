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    首頁　>　社會

    金門某國小體育男師對女弟子伸狼爪 被判2年、緩刑5年

    金門地方法院1審判決，男師對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，須向公庫支付30萬元，提供120小時勞務。（資料照）

    金門地方法院1審判決，男師對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，須向公庫支付30萬元，提供120小時勞務。（資料照）

    2025/06/20 13:13

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門某國小1名男性體育老師，去年以邀請就讀國中的女弟子協助擔任暑期田徑助教為由，將女弟子帶回租處，不顧女弟子反對並掙扎，當場伸出狼爪，撫摸女弟子胸部並上下其手，家人報警查獲；金門地方法院1審判決，男師對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，須向公庫支付30萬元，提供120小時勞務。

    法院指出，該名男師去年6月間透過通訊軟體，對其過去曾教過的1名女弟子（以下稱A女）發出訊息，商請她能於暑假期間，協助男師負責進行的田徑訓練工作，A女一口答應；事隔不到1週，男師即以某天上午要幫學生買早餐為由，邀A女陪他外出購買，卻駕駛任教國小的車輛，直接載A女前往其承租的租屋處。

    起訴書指出，A女進入租屋處後，男師明知A女是未滿14歲的女子，竟趁該屋內僅有他與A女2人的機會，不顧A女口頭拒絕並掙扎抗拒，仍以雙手環抱A女，撫摸A女胸部、大腿及肩膀等處，以此違反A女意願的方式，對A女為猥褻行為得逞。A女於案發後向同學及家人透露上情，由A女家人報警處理。

    縣府表示，事發後該國小立刻對男師作出停聘處分，性平委員會完成調查，確認男師有不倫舉動，已對男師作出解聘、終身禁止擔任教職處分。

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