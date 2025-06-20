驚悚畫面！苗栗山區查獲800公斤野生動物屍體與疑似狗肉

現場查扣水鹿、山豬、山羌等野生動物屍體及疑似犬隻屍體共計逾800公斤。（圖由縣府提供）

2025/06/20 12:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府農業處接獲新竹縣動保團體流浪動物珍愛協會舉報，18日會同協會、新竹縣動物保護防疫所及保七總隊第五大隊前往頭份市一處山區鐵皮工寮稽查，查扣水鹿、山豬、山羌等野生動物屍體及疑似犬隻屍體共計逾800公斤。

縣府農業處今（20）日說明，農業處接獲新竹縣動保團體流浪動物珍愛協會舉報，指頭份市有外籍移工獵殺、屠宰保育類動物、野生動物及犬貓等，18日派苗栗縣動物保護防疫所，與協會、新竹縣動物保護防疫所及保七第五大隊共同前往位於頭份市珊珠湖地區的一間鐵皮工寮稽查。

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農業處表示，經稽查人員清點鐵皮工寮內的8個大冰櫃，其中6個冰櫃裡頭發現有已遭屠宰的水鹿、山羌、山豬等野生動物屍體，及疑似遭屠宰的犬隻屍體，共計約800公斤，其中6公斤疑似犬隻肉塊。現場並有磅秤、多把刀具、鐵鎚及圓鍬等工具。野生動物部分，已由農業處自然生態保育科人員作為證據封存；疑似犬隻部分，則由苗栗縣動保所帶回，於昨天以最速件送DNA鑑定。

該鐵皮工寮地主向稽查人員稱，以每月5千元的價格租給越南籍移工，移工僅表示因在販售肉品，所以需要一處地方放置冰箱存放，但該名承租移工已經返回越南。

農業處表示，全案依違反《野生動物保育法》及《動物保護法》展開調查，除珍愛協會所提供的相關事證之外，也將請該鐵皮工寮地主提供租賃契約等釐清。

鐵皮工寮內擺放8個冰櫃。（圖由縣府提供）

鐵皮工寮內放有磅秤及多把刀具。（圖由縣府提供）

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