死囚鄭武松押20年未執行 聲請再審求生被駁回確定

鄭武松聲請再審並停止執行刑罰，但被高雄高分院駁回，最高法院認為，鄭男沒提出須再審的新事實或新證據，不符再審規定，駁回鄭的抗告確定。（資料照）

2025/06/20 11:05

〔記者張文川／台北報導〕屏東男子鄭武松，23年前殺死前妻和她的老闆，2005年被判處死刑定讞，但至今20年仍未執行，他曾數度寫信給法務部及投書媒體，請求早日執行以求解脫，但去年9月憲法法庭作成死刑合憲判決後，他重燃一線生機，聲請再審並停止執行刑罰。但被高雄高分院駁回，最高法院認為，鄭男沒提出須再審的新事實或新證據，不符再審規定，駁回鄭的抗告確定。

鄭武松於2002年11月9日凌晨，因懷疑前妻和她在皮革工廠工作的陳姓老闆有感情，妒意橫生起意殺人，持生魚片刀侵入屏東九如鄉的皮革工廠，刺死值大夜班的前妻，再殺死陳男。

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歷審都判鄭男死刑，最高法院2005年2月24日認定他沒有悔悟，求其生而不可得，判處死刑定讞。

鄭武松曾於2008年寫信給時任法務部長王清峰表達求死之意，王清峰專程前往看守所探視鄭，鄭說他不知道什麼時候會被拉出去槍斃，每天提心吊膽，相當害怕，即使不被槍斃，一輩子關在監獄也沒未來，問王何時可執行死刑，他不想再拖了。

憲法法庭去年9月做成113年憲判字8號判決「死刑合憲」但限縮適用範圍，須符合犯罪情節最嚴重的故意殺人，強制辯護、合議庭一致決、精障不得判死等條件，才能判死刑。

鄭武松依據此項憲法見解，向高雄高分院聲請再審，爭執他有教化可能性，法院應予調查評估，並停止執行刑罰。

高雄高分院認為，鄭男未具體指明再審的新事實或新證據，不符刑訴法再審要件，裁定駁回；鄭不服，提出抗告，最高法院仍駁回而確定。

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