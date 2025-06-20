國1內壢路段3分鐘2次車禍！車輛橫躺路中3人輕傷

陳姓男子駕駛大貨車，疑為閃避前方事故車輛人員，操作不當致翻車翻覆2、3圈才停下，車輛橫躺路中。（記者黃政嘉翻攝）

2025/06/20 11:01

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〔記者黃政嘉／桃園報導〕國道1號北向54.6公里內壢路段，今晨4點多短短約3分鐘發生2次車禍事故，20歲彭姓男子駕駛轎車，行經該路段，疑未保持安全距離與52歲紀姓男子駕駛的計程車發生碰撞後，停於中線車道，3分鐘後，36歲陳姓男子駕駛大貨車，疑為閃避前方事故車輛人員，操作不當致翻車翻覆2、3圈才停下，車輛橫躺路中，共3人輕傷，詳細肇事原因尚待調查。

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國道警方指出，事故共有彭姓男駕駛與同車19歲陳姓女乘客、大貨車陳姓男駕駛3人輕傷，3駕駛人酒測值均為零；據消防救護資料，彭男鼻部疼痛及出血，同車女乘客頭暈，無明顯外傷，皆送往敏盛綜合醫院，陳姓男駕駛頭部跟手部擦挫傷、雙腿疼痛及擦傷，送往桃園醫院，需另約時間與駕駛人做筆錄。

大貨車閃避前方事故車輛而翻車的驚悚過程，都被後方車輛行車紀錄器錄下，PO上臉書社團爆料公社公開版，疑2次事故時間間隔較短，前方車輛未及在車後放置三角警示牌，彭男先揮手警示後車，大貨車駕駛疑未注意前方路況，原在中線車道行駛，行駛到一半為閃避前方狀況而緊急煞車切到外側車道翻車釀禍。

有網友認為，「貨車駕駛有夠衰，本來已經閃過沒擺警示牌的路中停車，誰料到隔壁車道還有一個活生生穿黑衣服的人」，也有網友質疑「前方有事故而且有明顯的閃燈，這樣居然還不減速？」

國道警方呼籲，用路人開車應隨時注意前方動態，發生事故後若無人受傷，車輛尚能行駛，請做好警戒後並初步拍照，過程中隨時注意來車動態，並盡速移置安全處所等候警方處理，以避免2次事故發生，造成嚴重傷亡。

彭男駕駛銀色轎車，疑未保持安全距離與紀男駕駛的計程車發生碰撞。（記者黃政嘉翻攝）

彭男駕駛銀色轎車，疑未保持安全距離與紀男駕駛的計程車發生碰撞。（記者黃政嘉翻攝）

國道1號北向54.6公里內壢路段，今晨4點多短短約3分鐘發生2次車禍事故。（記者黃政嘉翻攝）

疑2事故時間間格較短，前方車輛未在車後放置三角警示牌，大貨車駕駛也疑未注意前方路況，緊急切到外側車道釀禍。（翻攝臉書「爆料公社公開版」）

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