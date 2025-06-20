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    17歲少年掏1500元想在外租房 媽媽認為錢太少竟當街被兒痛毆

    張母認為兒子只給1500元請她租房的錢太少，把錢還給兒子竟被揍。（民眾提供）

    張母認為兒子只給1500元請她租房的錢太少，把錢還給兒子竟被揍。（民眾提供）

    2025/06/20 11:45

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕17歲張姓少年有意從家裡搬出去獨立生活，他請媽媽幫忙找房子，但只給她1500元租房費用，媽媽認為錢太少租不到房子拒絕，竟被張姓少年當街痛毆，警方獲報後將母子倆帶回派出所，並主動通報家庭暴力防治中心介入，協助母親申請保護令。

    警方指出，昨天（19日）晚間8點多，家住路竹的張姓母子騎車外出買冰吃，母子倆在路竹區某豆花店等冰時，張姓少年向母親（43歲）提起自己想搬出去住，希望媽媽幫他找房子租，張姓少年從身上掏出1500元給母親，張母認為錢太少租不到房子，拒絕兒子請求後，張姓少年竟開始與母親大吵。

    過程中，張母把錢還給兒子，張姓少年接過錢後，竟一把撒在地上，母親彎下腰撿錢，再把錢拿給兒子，竟被張男當街出手毆打；警方獲報到場將母子帶回派出所，並將張母送醫診治。

    雖然張母無意對兒子提告，但傷害直系血親尊親屬為公訴罪，警方告知相關權利後，依涉嫌違反《家庭暴力防治法》、《少年事件處理法》將張姓少年送辦，並主動通報家庭暴力防治中心介入，協助該名母親申請保護令，後續將持續關注母子間的安全與輔導需求。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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