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    3歲童大便在褲子上險被打死 繼父被判刑7年10月

    桃園地方法院判處吳姓男子應執行有期徒刑7年10月。（記者周敏鴻攝）

    桃園地方法院判處吳姓男子應執行有期徒刑7年10月。（記者周敏鴻攝）

    2025/06/20 10:40

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市吳姓男子是2021年出生的李姓男童繼父，卻長期毆打李童，去年6月間，吳男更因男童大便在褲子上而抓狂，毆打李童致硬腦膜下出血、肝臟與脾臟損傷等，一度失去意識，桃園地方法院因吳男觸犯成年人故意對兒童犯殺人未遂等罪，判處吳男應執行有期徒刑7年10月。

    吳男（24歲）是李童的繼父並於去年3月起擔任主要照顧者，他平日前往便利商店工作時，會帶著體重僅15公斤的李童一起，卻於去年6月26日深夜李童大便在褲子上而抓狂，先拉著李童撞擊地面，再用腳踹或徒手毆打李童。

    桃園地檢署調查，吳男下班後，帶著李童返回龍潭區住處，又因李童不承認自己大便在褲子上，再從浴室中拿出「愛心小手」毆打他臀部，還徒手毆打他並推倒在地，致他硬腦膜下出血、肝臟與脾臟損傷、左側眼眶與右側鎖骨骨折等，甚至失去意識；李童生母劉姓女子發現後，才趕忙將他送醫，還好經搶救後，李童幸運保住一命。

    桃檢偵結後，因家庭暴力罪之殺人未遂案件將吳男起訴，起訴書中指出，吳男去年4月14日晚間8點多，也曾因情緒失控，在便利商店內持棍棒毆打李童，致男童腳部紅腫、鼻側流血。

    桃院審理時，吳男坦承長期毆打李童，法官指出，吳男是李童的主要照顧者，卻對李童施以嚴重的肢體暴力，還意圖卸責，否認殺人、沒有悔意，已依吳男犯成年人故意對兒童犯傷害罪處有期徒刑1年7月、成年人故意對兒童犯殺人未遂罪處有期徒刑7年，應執行有期徒刑7年10月。

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