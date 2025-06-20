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    超過5千人完成繳附喪失原籍證明 移民署籲儘速辦理或反應困難

    喪失原籍註記查詢。（記者劉慶侯翻攝）

    喪失原籍註記查詢。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/06/20 09:32

    〔記者劉慶侯／台北報導〕移民署表示，目前已有逾5000名中國籍配偶完成繳附喪失原籍證明，移民署籲請儘速辦理或反應困難，以免逾期產生不便，移民署亦可提供必要之協助。

    移民署表示，近期移民署各直轄市、縣（市）服務站湧入許多補繳喪失原籍證明的民眾反映，已配合兩岸條例規定返回中國辦理相關證明，但因為要等海基會收到公證書副本，才能完成驗證手續，擔心恐逾期而向移民署尋求協助。

    移民署表示，近半個月已有約2000人完成繳附喪失原籍證明，累計已超過5000人，預期將持續顯著成長，顯示絕大多數民眾支持政府依法行政，落實兩岸單一身分制度。

    移民署表示，移民署網站提供「喪失原籍註記查詢」功能，若接到該署通知，且確實未曾繳附喪失原籍證明，請把握時間儘快辦理。此外，移民署已審核同意超過800人以「具結方式」替代或「延後赴陸辦理」，請符合陸委會公布之年滿70歲以上等事由者，儘快提出申請。

    移民署強調，只要配合落實法律要求，針對民眾所遭遇的任何困難或窒礙難行之處，都會提供必要協助，如果因為比較晚才辦理，而來不及完成公證書驗證等流程，也不用擔心，請趕快向該署反映 （服務信箱：NIA2025@immigration.gov.tw；專線電話：02-23889393分機5042至5048及5660）。

    但若是確實已接到通知卻仍置之不理，經移民署查證屬實者，將依兩岸條例規定作成相關處分，進而影響在臺身分權益，移民署呼籲民眾千萬不要抱持僥倖心態以身試法，否則將得不償失。

    移民署諮詢管道。（記者劉慶侯翻攝）

    移民署諮詢管道。（記者劉慶侯翻攝）

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