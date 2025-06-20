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    上櫃「新華泰富」高層涉內線交易、引進中國資金 董事長等7人交保

    股票上櫃公司「新華泰富」疑涉內線交易案，台北地檢署昨指揮調查局搜索，帶回多名被告，約談新華泰富3位現、前任董事長到案釐清案情，深夜將7人移送北檢複訊，訊後交保。（資料照）

    股票上櫃公司「新華泰富」疑涉內線交易案，台北地檢署昨指揮調查局搜索，帶回多名被告，約談新華泰富3位現、前任董事長到案釐清案情，深夜將7人移送北檢複訊，訊後交保。（資料照）

    2025/06/20 09:15

    〔記者楊國文、張文川／台北報導〕芝麻街美語補習班母公司、股票上櫃公司「新華泰富」傳出疑涉內線交易案，台北地檢署昨（19）日指揮調查局發動搜索，帶回鄒男等多名被告，並一併針對該公司派被指疑引進約3成中國資金的過程，是否涉及違反兩岸人民關係條例，約談新華泰富3位現、前任董事長到案釐清案情，深夜將7人移送北檢複訊。

    台北地檢署今日凌晨複訊後，認為尚有事證有待進一步調查，以時任董事長何佳洲涉犯證券交易法的內線交易罪、兩岸人民關係例，諭知80萬元交保，前董事長徐堂榮、現任董事長李文杰涉犯兩岸人民關係條例，均諭知以50萬元交保，何等3人均遭限制出境、出海。

    另外，檢方認定鄒姓董事、羅姓監察人、許姓董事3人，涉犯證交法的內線交易罪，各諭知10萬元交保候傳，李姓財務以3萬元交保。

    台北地檢署昨指揮台北市調查處、新竹市調查站，偵辦新華泰富前董事長、鄒姓董事等人涉嫌違反證券交易法及兩岸人民關係條例案件，持搜索票搜索7名被告的住居所及新華泰富公司等11個處所，並通知鄒等7名被告、2名證人到場，晚間陸續移送北檢複訊。

    檢調調查，新華泰富於2019年12月27日發布重訊，公告出售桃園市中壢區3141坪土地，每坪27萬餘元，交易總價值8億5000萬元。

    時任鄒姓董事於公司發布此項重訊前，將此重大內線訊息傳遞給當時的許姓董事、羅姓監察人等人，許、羅身為內部人，卻於重訊發布前的內部人禁止交易期間，投入各數十萬元違法買賣新華泰富股票，涉嫌內線交易。

    此外，該公司近期因市場派、公司派經營權之爭，訊息戰正酣，檢調接獲民眾檢舉指出，2015年至2016年間中國資金入主新華泰富，約占公司3成股權，質疑違反兩岸人民關係條例，因此一併調查有無不法。

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