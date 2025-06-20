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    老司機慌了！高雄情色「電信大樓」又被抄 逮1男3女

    高雄「電信大樓」又被警抄，逮1男3女，包括2名緬甸女子、1名越南女子，都是逾期居留在台應召撈金。（民眾提供）

    高雄「電信大樓」又被警抄，逮1男3女，包括2名緬甸女子、1名越南女子，都是逾期居留在台應召撈金。（民眾提供）

    2025/06/20 09:04

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警方日前才取締老司機熟路「電信大樓」，查獲清一色越南籍女子色情交易，昨夜該大樓又被抄了，在同棟大樓的12樓，同樣掛羊頭賣狗肉，美容會館暗藏春色，新興警方現場查獲1男3女，女服務生為緬甸及越南籍，3女全是逾期居留。

    新興分局今（20）日指出，七賢一路電信大樓傳有美容會館，從事違法色情性交易情事，經查緝小組積極探查蒐證，昨夜21時許，由專案人員先行喬裝入內，後續員警查緝人員會同移民署高雄專勤隊衝入控制現場。

    警方在該大樓美容會館查獲負責人黃男（58歲）、外籍女服務生3人，並查扣不法所得1萬2千元，以及帳冊、12個保險套，4人全數帶回調查；經瞭解，現場共有越南籍阮女（25歲）及2名緬甸籍范女（23歲）與舒女（27歲）。

    移民署查出3女都是逾期居留外籍人士，全案除依違反社會秩序維護法80條移送裁處，後續將交由移民署高雄專勤隊收容遣返；另現場負責人黃男涉嫌以每次媒介全套性交易3600元，從中抽取600元藉此牟利，今依妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。

    高雄市警方再取締老司機熟路「電信大樓」，昨夜在同棟大樓的12樓，查獲美容會館暗藏春色，逮1男3女移送法辦。（民眾提供）

    高雄市警方再取締老司機熟路「電信大樓」，昨夜在同棟大樓的12樓，查獲美容會館暗藏春色，逮1男3女移送法辦。（民眾提供）

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