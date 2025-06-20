半個月3起都跟她有關！網紅「饅頭媽」被恐嚇 總店被賓士車衝撞

黑色賓士車衝撞饅頭媽的總店，撞毀包裹貨物與大門支柱，幸無人傷亡。（民眾提供）

2025/06/20 08:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕網紅「饅頭媽」林榆芯近期捲入小三風波，被指控在不知情狀況下，介入已婚張姓男子婚姻，張男經營的精品店面於本月9日被汽車衝撞，「饅頭媽」鄭姓前男友經營的茶行，也於本月11日被貨車撞入，不料，饅頭媽位於台中市南屯區的「饅自然」總店，昨天（19日）晚間又被1輛黑色賓士衝撞，撞毀店外貨物，肇事者逃逸，台中市警局第四分局調查中。

針對昨天的賓士車衝撞事件，台中市警局第四分局指出，現場店面負責人廖女辦公時，突然店外被賓士車衝撞，撞倒店門口堆放貨物包裹，之後棄車離去，現場均無人受傷，經通知林姓老闆（饅頭媽林榆芯），她由張姓男子陪同（精品店老闆）做筆錄，饅頭媽說，19日凌晨接獲不明人士IG私訊恐嚇，稱「妹妹遭林女的男性友人（張男）欺負，要林女請該男子（張男）出面處理」，後續晚間即發生毀損情事，疑為恐嚇饅頭媽的男子所為。

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警方製作張男筆錄時，張男說，與前女友分手過程不愉快，IG私訊留言恐嚇饅頭媽的人，是幫他的前女友抱不平，故傳送訊息騷擾饅頭媽與毀損饅頭媽的店面。

警方表示，饅頭媽已經提出毀損及恐嚇告訴，警方查扣現場衝撞的肇事賓士車，並鎖定接應肇事駕駛的自小客車車主身分偵辦中。

對於被指介入捲入小三風波，饅頭媽本月6日曾發表聲明，「我並沒有介入他人感情，我也是被告知這次的狀況……我也很難過會發生這樣的事，不希望媒體跟特定團體惡意放大，我願意接受作為公眾人物被檢視，但也請各位網友不要以訛傳訛」，對於昨天夜間賓士車的衝撞事件，饅頭媽也於IG中坦言，「覺得滿心無奈與委屈」，但她強調，「至於是誰所為，我不願也不打算再多做揣測」。

上述三起衝撞事件，第一起是本月9日上午11時許，已婚的張姓男子所經營，位於中市北屯區太原路三段的精品店，被28歲林姓男子駕駛租賃的豐田轎車衝撞，導致店面玻璃碎裂、精品四散，店員嚇得花容失色，林男事後逃逸，當天晚間到案說明供稱，自己是網紅饅頭媽的粉絲，不滿張男是「渣男」，導致饅頭媽陷入小三風波，他衝撞是為饅頭媽出一口氣。

至於第二起，是本月11日下午2時許，台中市北屯區南興一路的一間茶行被貨車衝撞，這輛白色小貨車直接衝入茶行，撞毀大片落地窗及屋內桌椅，現場也是一片狼藉，這間茶行的鄭姓老闆是饅頭媽的前男友，警方當場逮捕開車的25歲劉姓男子，他聲稱開車衝撞動機，是與茶行鄭姓老闆有財務糾紛。

網紅饅頭媽經營的總店，被黑色賓士車衝撞，警方懷疑是感情糾紛。（記者張瑞楨翻攝IG）

白色貨車於本月11日以倒車方式，撞入饅頭媽前男友經營的茶行。（民眾提供）

饅頭媽於IG中留言表示，自己深感無奈。（記者張瑞楨 翻攝IG）

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