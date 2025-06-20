男騎車違規還罵警「垃圾」被起訴 法官認個人修養不足判無罪定讞

黃姓騎士交通違規，還涉嫌辱罵警員「垃圾」被起訴，高雄高分院判決無罪定讞。（記者鮑建信攝）

2025/06/20 09:03

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市黃姓男子騎車未載安全帽遭取締後拒收罰單，並涉嫌辱罵「垃圾」，經員警當場壓制，並被檢方依妨害公務罪起訴，高等法院高雄分院認為屬個人修養不足、一時情緒反應，依據憲判旨意，判決無罪定讞。

警方調查，2023年11月10日中午，被告黃男騎車行經小港區，因未帶安全帽，被巡邏大林派出所李姓、許姓警員攔查舉發，他因而心生不滿，除拒絕簽收罰單外，還涉嫌辱罵「垃圾」。

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員警當場依現行犯壓制在地，帶回隊部製作筆錄後，依妨害公務罪嫌，函送高雄地檢署偵查起訴。至於公然侮辱部分，李員等人未提告。

地院開庭審理判決黃男無罪後，檢方提起上訴指出，據警方密錄器顯示，黃男因拒收紅單，始出言辱罵，整體行為明顯觸犯妨害公務罪。

高雄高分院調查，黃男罵人是因個人修養不足、一時情緒反應，而且只有1次，主觀上沒有犯意，事後並向員警道歉，依憲判5號旨意，駁回上訴，全案落幕。

警方可提民事求償遏阻歪風

警方執行公務常遭羞辱，但因憲判限嘗範圍，往往判決無罪﹔法界人士則表示，員警可另提起民事求償，侵權行為構成要件，比刑事寬鬆，獲賠機率並非不可能，更可產生遏阻效果。

警方執行公務挨罵，刑事部分可能觸犯妨害公務罪和公然侮辱罪，前者為非告訴乃論，依法不能撤回告訴，但據以往案例，絕大多數會被依妨害公務罪嫌移送送辦，被告並被起訴、判刑。

不過，近年來因受憲判限縮的影響，法院判決無罪的情形增高，難免會影響員警執法士氣，以個人名譽遭貶抑，請求民事損害賠償，不失為救濟的途經，讓民眾知道隨口罵人，也要付出代價。

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