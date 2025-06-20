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    又卡了！彰市彰南路6車接連「騎」庇護島 網轟：三寶無極限

    4月間有休旅車撞上彰南路庇護島。（資料照）

    4月間有休旅車撞上彰南路庇護島。（資料照）

    2025/06/20 08:59

    〔記者湯世名／彰化報導〕又卡了！彰化市彰南路1、2段道路改善工程已完工，不料沿線路口處的行人庇護島，1個多月來先後被5輛車「騎」上去，當場卡住動彈不得，標誌牌也被撞斷，不料18日又有1輛轎車迴轉時卡在庇護島上成為第6起，有民眾PO上網譏稱，還有哪一個路口的庇護島還沒被擊落？也有網友砲轟三寶無極限，不過也有人認為，庇護島發揮功能，避免被車輛撞擊的危險。

    彰化警分局指出，18日下午4點多，1輛轎車由彰南路二段往中山路三段方向行駛，行駛至路口時，要迴轉往中彰方向時，不慎撞擊到行人庇護島，整輛車騎上庇護島動彈不得，經請拖吊車來協助排除後，駕駛再開車自行離開。

    彰化市彰南路道路改善工程已於日前完工，15處路口進行進行「偏心」車道及標線調整工程，也就是讓左轉車輛在路口有專用車道，不會與直行車輛搶道，並設置行人穿越線與庇護島。不料，彰南路1段215巷口的庇護島，4月10日短短2個小時連續被3輛汽車撞上，連交通標誌牌也被撞斷。

    5月與6月先後又發生轎車撞及庇護島後直接「騎」上去，駕駛都只得請來拖吊車協助，交通標誌牌也被撞斷，沒想到6月18日又發生1輛轎車迴轉時卡在庇護島上；總計1個多月來，共有6輛車在彰南路迴轉時卡在庇護島上，網友就笑稱都是習慣切斑馬線的駕駛，還有人認為庇護島高度過低，駕駛迴轉時看不到，應該要把庇護島增高才對。另有網友認為，行人庇護島後面有斑馬線，後面再有分隔島，左轉時看不到剛好會被A柱擋到，左轉車應該大轉彎，才不會撞到庇護島！

    今年4月彰南路這處庇護島接連被3輛車撞擊。（資料照）

    今年4月彰南路這處庇護島接連被3輛車撞擊。（資料照）

    本月初1輛賓士車整輛「騎」上庇護島，動彈不得。（資料照）

    本月初1輛賓士車整輛「騎」上庇護島，動彈不得。（資料照）

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