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    首頁　>　社會

    貪小便宜上淘寶買電池 車子燒了還要跑法院

    台南何姓男子疑似為省錢在淘寶買鋰電池，改裝電動機車導致地下室起火，台南地院依失火致公共危險罪，判拘役30日，示意圖。（資料照）

    台南何姓男子疑似為省錢在淘寶買鋰電池，改裝電動機車導致地下室起火，台南地院依失火致公共危險罪，判拘役30日，示意圖。（資料照）

    2025/06/20 08:55

    〔記者王捷／台南報導〕買淘寶貨貪小便宜，小心吃官司。何姓男子疑為省錢，去年在淘寶買來路不明鋰電池裝在電動車上，竟引發火災，所幸地下停車場沒有車輛受到波及，台南地方法院依失火致公共危險罪，判拘役30日，得易科罰金。

    61歲的何男住在安平區的公寓，平時使用電動機車代步，但未依原廠規格使用鉛酸電池，而是上淘寶買來源不明、未經檢驗合格的鋰電池私自安裝。去年9月間，他把電動車停在住家地下1樓停車場時，電池突然發生異常反應，引燃車體塑膠外殼、椅墊與機板釀成火災。

    消防隊緊急灌救後撲滅火勢，還好沒有釀成人員傷亡，地下室也未遭嚴重破壞，但現場產生煙燻與明顯損毀痕跡，案發後警消到場調查，從火災調查報告、火場勘查資料與損害估價單等證據，確認起火原因來自何男擅改電池。

    法院指出，何男作為使用者應知電池安全的重要性，卻疏於檢查與認證，直接將不符安全規格之鋰電池裝入機車，導致結構受損、發生自燃，不僅毀損其自身財物，也波及公共空間，造成潛在危險。

    考慮何男坦承犯行、沒有前科紀錄、生活經濟狀況與智識程度後，依刑法第175條失火燒毀物品致生公共危險罪，量處拘役30日，可折算罰金。

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