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    台中大里暗夜驚魂！警追通緝犯包夾車撞樹 搜出1長4短槍彈

    陳姓毒品通緝犯（中）今晚躲避警方追緝，不慎撞樹被員警逮捕，警方在車上搜出1長4短槍、數十顆子彈。（江和樹議員提供）

    陳姓毒品通緝犯（中）今晚躲避警方追緝，不慎撞樹被員警逮捕，警方在車上搜出1長4短槍、數十顆子彈。（江和樹議員提供）

    2025/06/19 22:47

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市刑大偵一隊、偵二隊和和平分局偵查隊10多名員警，今天追緝陳姓毒品通緝犯（45歲），嫌犯在一中街停車場發現有員警埋伏駕車逃逸，警方一路追緝，今晚9點多在大里立新國小旁發現陳嫌蹤跡，立刻以3台車將他包夾，陳男想逃逸卻路況不熟撞樹，當場被警員逮捕，在車上赫然搜出1長槍、4短槍和數十顆子彈，火力相當強大，目前將他押回警局釐清槍彈來源。

    台中市刑大偵二隊副隊長邱靖宸表示，今晚偕同市刑大偵一隊、和平分局偵查隊警力追捕陳姓毒品通緝犯（45歲），因事先掌握他在一中街附近出沒，警方事先到場埋伏，沒想到陳嫌生性多疑，察覺似乎中了埋伏，開著BMW轎車衝出停車場。

    警方見狀一路追緝，今晚9點多發現陳嫌駕駛的車子出現在大里立新一街，立新國小旁，待警力集結立刻用3輛車進行包夾，陳嫌見狀想脫困，卻不慎撞上人行道的路樹被警方甕中捉鱉。

    陳嫌因車上安全氣囊爆開流鼻血，被員警喝令下車，立刻被警方逮捕，警方在車上包包搜出1支長槍、4支短槍，還有數十顆子彈，火力相當強大，另外還發現疑似「依托咪酯」（喪屍煙彈）毒品，目前將陳男押回警局，將進一步釐清槍彈來源，以及是否具有殺傷力。

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    警方在陳男車上的包包，搜出1長4短槍，還有數十顆子彈。（民眾提供）

    警方在陳男車上的包包，搜出1長4短槍，還有數十顆子彈。（民眾提供）

    陳姓毒品通緝犯今晚躲避警方追緝，開車逃逸不慎在大里立新國小旁撞樹被捕。（江和樹議員提供）

    陳姓毒品通緝犯今晚躲避警方追緝，開車逃逸不慎在大里立新國小旁撞樹被捕。（江和樹議員提供）

    陳姓毒品通緝犯（中）今晚躲避警方追緝，不慎撞樹被員警逮捕，警方在車上搜出1長4短槍、數十顆子彈。（江和樹議員提供）

    陳姓毒品通緝犯（中）今晚躲避警方追緝，不慎撞樹被員警逮捕，警方在車上搜出1長4短槍、數十顆子彈。（江和樹議員提供）

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