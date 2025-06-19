檢警苦追1年逼詐團「教授」現身 他用1張「修圖」照脫罪

檢警追查詐欺主嫌「教授」超過一年，終於起訴楊承皓。但法院審理時，楊男拿出與女友在餐廳合照，作為不在場證明，加上證人的記憶可能受到汙染，最終台南地方法院做出無罪判決。（資料照）

2025/06/19 22:05

〔記者王捷／台南報導〕檢警歷時一年多追查詐團首腦「教授」，依秘密證人指認起訴楊承皓，但台南地方法院認為，證人指證有受到誘導的嫌疑，加上楊男提出與女友在台中知名餐廳「無為草堂」的合照，雖然有用修圖App「美圖秀秀」修過圖，但沒有變造，最後法官採信不在場證明，判處楊男無罪。

台南地檢署指控，楊承皓於2022年2月底起，以Telegram暱稱「教授」組成詐欺集團，招募董家睿、林運倉、董子言、許學宇等人擔任提款車手，另指示證人A1提領詐騙所得，同年3月14日晚間在台南仁德交流道旁草地收取A1交付的36萬元現金。

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檢方認為，楊男即是「教授」，是依據證人A1供稱曾與「教授」當面交款，在案發隔年到地檢署參與指認程序時，認出楊承皓就是「教授」，但法院審理認為，這名證人不認識「教授」，且「教授」交款時全程戴口罩，僅在轉頭時短暫看到面部一、兩秒，且雙方僅接觸兩次，記憶基礎薄弱。

另外，A1原本記不清「教授」外貌，再進入僅有一人站立的指認室中進行辨認，極易產生記憶汙染與誤認，所以這樣的指認方式無法排除先入為主的誤導風險，不具證據力。

楊男否認所有指控，提出案發當天下午與女友曾靖涵在台中無為草堂用餐的照片，時間標記為當日5時32分至5時48分。法院將照片送刑事局鑑定，確認多張照片未經修改，只有用修圖APP美圖秀秀調整顏色、亮度。

加上餐廳位置在台中，「教授」與證人交款的地點在仁德交流道，合理認定楊男無法在5點多時在台中吃飯，晚上6、7點趕往台南收款。

共犯的證詞指出，曾與「教授」見面，但對方未拿下口罩、未正面交談，只是聽聞對方名字音似「楊承皓」，但不知道怎麼寫，也不確定是否與被告為同一人。

法院認為，檢方未能提出能排除合理懷疑的證據，單憑證人含混記憶與違反原則的指認程序，無法證明楊男即為「教授」，加上被告另有可信的不在場證明，全案依據罪證有疑利於被告原則，判決楊承皓無罪，全案可上訴。

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