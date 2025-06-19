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    差點被電死！笨賊偷電線誤剪1萬1千伏特高壓線 釀停電自首

    徐男錯剪1萬1千伏特高壓線，險被電死還釀當地停電。（警方提供）

    徐男錯剪1萬1千伏特高壓線，險被電死還釀當地停電。（警方提供）

    2025/06/19 21:41

    〔記者湯世名／彰化報導〕這次不是蛇！彰化一名徐姓男子疑因缺錢花用，今天傍晚（19日）潛入彰化市一處建築物內，欲剪斷電線變賣花用，不料卻因知識不足，誤剪到1萬1千伏特的高壓電線，當場發出巨響與火花，徐男險些被電死，逃跑時卻發現四周一片漆黑，這才發現當地大停電是因他造成，自覺逃不掉乾脆向彰化警分局自首，台電則派員搶修。

    彰化警分局指出，49歲的徐男今天傍晚潛入彰化市中正路上一處歇業中的建築物，並攜帶破壞工具鑽入建築物內，欲剪電線變賣換錢花用，就在持破壞器具欲剪斷電線竊取時，因知識不足，不知該處為1萬1000伏特的高壓電線，以工具剪斷後突然發出巨響引起火花，徐男驚覺剪錯線，行竊未果後離開現場至馬路上，突然發現中正路二段周邊竟然一片漆黑，直覺是因其將電線剪斷而停電，驚覺大事不妙，自知逃不掉，乾脆撥打其認識的員警電話，並向其自首告知上情，由員警帶回派出所。

    徐男向承辦警員承認其犯行，警方並通知台電人員到場查看，該遭剪斷的電纜線，確為台電公司所有，立即進行搶修復電。警方則直呼還好徐男跑得快，否則很可能會被電死。

    徐男錯剪1萬1千伏特高壓線，發出巨響與火花。（警方提供）

    徐男錯剪1萬1千伏特高壓線，發出巨響與火花。（警方提供）

    徐男剪電線竟錯剪台電1萬1千伏特高壓線，造成當地停電。（警方提供）

    徐男剪電線竟錯剪台電1萬1千伏特高壓線，造成當地停電。（警方提供）

    徐男從建築物的小門潛入偷剪電線。（警方提供）

    徐男從建築物的小門潛入偷剪電線。（警方提供）

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