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    才恐嚇對醫師開槍！基隆男又罵警「流氓」遭重判

    基隆市沈姓男子酒後跑到派出所辱罵警員，被法院依犯侮辱公務員罪判處5月徒刑。（記者林嘉東攝）

    基隆市沈姓男子酒後跑到派出所辱罵警員，被法院依犯侮辱公務員罪判處5月徒刑。（記者林嘉東攝）

    2025/06/19 20:59

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市沈姓男子2年前急診就醫時，因恐嚇急診室醫師他是混基隆的，要拿槍射醫師等語，被法院依違反醫療法判處2月徒刑；未料，今年酒後他竟變本加厲，跑到派出所值班台，嗆林姓警員：「流氓是侮辱你嗎，你可以告我」，被林員以侮辱公務員罪的現行犯逮捕後，繼續飆罵林員三字經。基隆地院審理後，依沈男犯侮辱公務員罪，為累犯，重判林員5月徒刑，得易科15萬元罰金。

    判決指出，沈姓男子2013年間，在衛生福利部基隆醫院急診室救治時，因不滿陳姓醫師未迅速處理他的傷勢，當眾咆哮、作勢要攻擊陳，嗆陳他是混基隆的，還要拿槍射陳醫師，讓陳因此心生恐懼報警法辦；檢方調查後認定，沈男違反醫療法對醫事人員以恐嚇妨害其執行醫療業務罪，將他提起公訴。法院審理後，依沈犯醫療法判處2月徒刑。

    今年1月3日凌晨0時許，沈男酒後跑進基隆市警二分局東光路派出所，嗆值班林姓警員「你在這邊幾10年，在這邊腐化、腐爛」；經林員制止，沈男繼續辱罵林員「你不是地方流氓嗎」、「流氓是侮辱你嗎，你可以告我」、「流氓」，林員忍無可忍，以沈男涉犯侮辱公務員罪現行犯逮捕並上銬；沈男被上銬在派出所人犯戒護區後，仍繼續飆罵林員三字經，過程都被派出所駐地監視器拍下。

    法官認為，沈男未能控制言行，在林姓警員依法執行職務時，以三字經辱罵林員，所為已損及公務員執行職務之尊嚴及國家公權力行使，依沈男犯侮辱公務員罪，為累犯，判處5月徒刑，得易科15萬元罰金。

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