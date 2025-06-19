北市忠孝橋連環追撞4車受損 肇事駕駛疑毒駕

陳姓男子涉嫌毒駕被警方壓制逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

2025/06/19 20:14

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市忠孝橋今日下午發生連環車禍事件，造成3名被害轎車車主受到輕傷；至於涉嫌肇禍的陳姓駕駛，被警方在車內搜出屍煙彈，警方懷疑他涉嫌毒駕，現深入調查中。

聯結新北市與台北市的忠孝橋，今（19）日下午4時20分許，往台北市方向路段有1輛轎車突然失控，連續擦撞前方3輛轎車。

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警方調查，43歲陳姓男駕駛先在橋上擦撞41歲李姓男子車輛，隨後在下橋處再撞上45歲徐姓與33歲陳姓男子的車輛，3男都因受到突然的衝擊力，受到挫傷。

由於案發時段正是下班開始的尖峰期，車禍現場一度造成忠孝橋雙向大塞車，轄管萬華分局交通分隊據報到場，立即進行車輛疏導。

警方處理車禍現場中，發現陳男行經忠孝橋時，先自撞護欄，接著擦撞由李男轎車，但陳男未停車，仍繼續行駛，一路開到忠孝橋下橋處時，再度失控擦撞由徐男轎車，再波及前方陳男車輛。

警方在現場蒐證中，眼尖發現的在肇事陳男車內腳踏墊上，發現依托咪酯菸彈，經初步檢驗呈現陽性反應，隨即將他壓制逮捕。

警方後續搜索時，又在陳男身上查獲依托咪酯菸彈及FM2藥錠。將在晚間依涉嫌公共危險及毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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陳姓男子涉嫌毒駕發生連環車禍造成忠孝橋大塞車。（記者劉慶侯翻攝）

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